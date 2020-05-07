Глава РУСАДА: Коронавирус может загубить карьеру спортсмена

Спортсмены обязаны внимательно следить за применением лекарств во время лечения, чтобы в их организм не попали запрещенные препараты. Однако, как выяснил «Собеседник», не все препараты, рекомендованные для профилактики коронавируса, внесены в специальную базу на сайте РУСАДА.

В специальном сервисе на сайте list.rusada.ru поиск не выдает «Ремдесивир» и «Фавипиравир», которые проходят стадию клинических испытаний в России. «Фавипиравир» («Авиган») производится в Японии и используется в некоторых странах мира (например, в Турции). Оформить доставку по интернету на него можно и в России.

– Как только препарат официально сертифицирован на территории нашей страны и его становится можно купить в аптеке, он попадает в нашу базу, – объясняет заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая, – Но даже если там содержится что-то запрещенное для спортсменов, то можно обратится к нам за терапевтическим исключением. Если это необходимый препарат и у него нет других аналогов, то в рамках специальной процедуры можно получить разрешение на него.

По словам генерального директора РУСАДА Юрия Гануса, спортсмены в период пандемии должны быть особенно внимательны:

Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус

– Критически важно, чтобы спортсмены в случае лечения указывали в протоколах допинг-контроля все препараты, которые они применяют. Но прежде всего они должны подумать о том, чтобы не заболеть. Коронавирусная инфекция, по мнению спортивных врачей, может оказать катастрофическое влияние на карьеру спортсмена, – сказал Юрий Ганус, отвечая на вопрос «Собеседника».