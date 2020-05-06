"Матч ТВ" покажет благотворительный шахматный онлайн-турнир "Сборная – России"

С 12 по 14 мая по инициативе сильнейших российских гроссмейстеров пройдет первый благотворительный шахматный онлайн-турнир «Сборная — России». Весь призовой фонд будет распределен среди региональных больниц и медиков, борющихся с эпидемией COVID-19 вне зависимости от занятых участниками мест. Соревнование в прямом эфире в полном объеме покажет тематический канал «Матч! Страна». На федеральном «Матч ТВ» запланированы ежедневные обзорные программы, а также финал.

В период глобального карантина шахматы являются уникальным видом спорта, который успешно функционирует в формате онлайн, объединяя профессионалов, любителей и болельщиков по всему миру. Благотворительный онлайн-турнир «Сборная — России» соберет звездный состав: Владимир Крамник (14-й чемпион мира), Сергей Карякин (чемпион мира по быстрым шахматам), Петр Свидлер (победитель Кубка мира), Александр Грищук (чемпион мира по блицу), Ян Непомнящий (чемпион Европы), Евгений Томашевский (чемпион Европы), Эрнесто Инаркиев (чемпион Европы), Александр Рязанцев (тренер мужской сборной России). Еще до старта турнира они определят, как и какому именно медицинскому учреждению перечислят денежные средства. В настоящий момент формирование призового фонда продолжается: сумма уже превысила 5миллионов рублей. Вся сумма будет распределена между регионами в равных долях.

Владимир Крамник (14-й чемпион мира по шахматам): «Шахматы являются уникальным видом спорта, заниматься которым можно и в режиме самоизоляции. Мы решили организовать соревнование, средства от которого будут переданы нашим медицинским учреждениям и врачам, борющимся с эпидемией. Таким образом, благотворительный онлайн-турнир «Сборная — России» с участием сильнейших гроссмейстеров страны будет интересен не только с точки зрения спортивного результата, но и важным социальным явлением. Мы рады, что «Матч ТВ» стал информационным партнером турнира и поддержал наше начинание».

Андрей Филатов (президент Федерации шахмат России): «Взаимодействие и помощь очень важны в наше время. Я рад, что российские шахматисты выступили с такой прекрасной инициативой, и что они делом поддержат медиков, которые находятся на передовой борьбы с вирусом и работают в авральном режиме. Этот турнир станет не только ярким событием для шахматных болельщиков, лишенных в эти дни привычных соревнований. Это также очень ценная социальная практика. Желаю удачи нашим гроссмейстерам!».