Роман Зобнин: я до сих пор не вернулся на уровень 2017 года

30 апреля в 21:00 по московскому времени в эфир «Матч ТВ» выйдет документальный фильм «Посттравматический синдром». Это рассказ о тех, кто преодолел боль с помощью единственного лекарства — жажды жизни и победы. Кто принял вызов судьбы, преодолел невзгоды и снова поверил в себя.

В спорте высших достижений частота травм составляет 8%. Травма — это не только отчаяние, потерянный сезон, или утраченный шанс взойти на пьедестал. Она способна полностью перечеркнуть жизнь спортсмена, ввергнуть его в пучину страха, депрессии, безденежья и забвения. Травма страшна. Но еще страшнее — боязнь получить ее. Травма лишает человека чувства безопасности и доверия к миру. Только сила характера, воля и установка на победу позволяют спортсмену вернуть доверие к миру. Этот путь прошли футболисты Денис Черышев и Роман Зобнин, прыгун в воду Дмитрий Саутин, хоккеист Игорь Григореко, борец Екатерина Букина и бобслеистка Ирина Скворцова. Они и стали главными героями фильма «Посттравматический синдром».

Роман Зобнин (полузащитник сборной России по футболу): «В 2017 году меня посещали мысли, что не получится восстановиться от травмы, полученной в товарищеском матче против Венгрии. Эти мысли до сих пор посещают, потому что я до сих пор не вернулся на прежний уровень. Надо больше работать, чтобы вернуться на него. Каждое, даже самое мелкое повреждение сбивает с игрового ритма и кондиции приходится набирать заново. Когда увидел, как после операции меня поддерживают болельщики в соцсетях и на трибунах, слезы наворачивались на глаза».