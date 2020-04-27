"Матч ТВ" покажет игры сборной СССР по футболу на ЧМ-1970

На этой неделе «Матч ТВ» порадует всех любителей советской футбольной классики. Зрители увидят матчи сборной СССР на чемпионате мира 1970 года в Мексике.

Команда, которую собрал к 1970 году мэтр тренерского цеха Гавриил Качалин, выглядела если не претендентом на победу, то точно на медаль. Наставнику удалось добиться гармонии в коллективной игре представителей разных футбольных школ Советского Союза: московской (Альберт Шестернев, Евгений Ловчев, Геннадий Логофет, Владимир Капличный, Валентин Афонин, Николай Киселев, Геннадий Еврюжихин), грузинской (Муртаз Хурцилава, Реваз Дзодзуашвили, Кахи Асатиани, Гиви Нодия) и украинской (Виктор Серебряников, Владимир Мунтян, Виталий Хмельницкий, Анатолий Пузач, Анатолий Бышовец). На том турнире случилась одна из ярчайших побед побед в истории отечественного футбола — над бельгийцами (игрокам сборной России перед Евро-2020 точно стоит посмотреть). Второй гол Бышовца в их ворота был признан одним из лучших на турнире. Та легкость, с которой нападающий сборной СССР разбирался с защитниками, впечатляла не только болельщиков, но и зарубежных комментаторов. А в четвертьфинале против Уругвая произошла настоящая драма: многие до сих пор считают, что голландский арбитр Лоуренс ван Ревенс «убил» нашу команду. Сначала он, якобы, не засчитал «чистый» гол Бышовца в основное время, а в дополнительное не разглядел пас из-за пределов поля на Виктора Эспарраго.

Кстати, именно по мотивам ЧМ-1970 Владимир Высоцкий написал знаменитую песню «Комментатор из своей кабины...». Наряду с фамилиями признанных мировых звезд — бразильцев Пеле, Жаирзиньо, Тостао, англичанина Бобби Мура — поэт зарифмовал в первых строчках и имя Анатолия Бышовца.

Расписание трансляций:

27 апреля, 10:45: СССР — Мексика

28 апреля, 10:45: СССР — Бельгия

29 апреля, 10:50: СССР — Сальвадор

30 апреля, 10:45: СССР — Уругвай