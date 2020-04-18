Алексей Смертин: Сейчас тренируюсь больше, чем когда был футболистом

Экс-капитан сборной России по футболу не скучает на самоизоляции. Пересматривает свои матчи, читает Шопенгауэра и готовится пробежать марафон на беговой дорожке.

В воскресение в 11:00 на «Матч ТВ» стартует эксперимент. В прямом эфире Алексей Смертин и другие знаменитости попробуют пробежать марафонскую дистанцию, не выходя на улицу. Алексей, который в последние годы не пропускает ни одного марафонского мейджора (серия ежегодных мировых соревнований — ред.), такой формат придумал сам. И уже потом его подхватила бригада телеканала.

– У меня должен был состояться марафон в Вене 19 апреля. Я собирался улучшить свой личный рекорд, который удалось установить в Валенсии, и начал плодотворно готовиться, потратил три месяца. И вдруг всё — марафон отменили. Но так как я уже набрал форму, подумал — почему бы не пробежать 42 км целиком на дорожке.

В итоге я буду не один. Одновременно будут бежать Искандер Эдгаров, который выиграл «Московский марафон» в прошлом году, и еще много других известных поклонников бега.

– У вас будет трасса в квартире или на участке?

– На свежем воздухе. Вынесу беговую дорожку на улицу — специально для этого перевез ее из квартиры.

– Бежать на месте — это же скучно.

– Сейчас вообще не проблема, вокруг будут камеры, а самые близкие люди будут меня поддерживать. На дорожке бежать труднее в любом случае. У меня уже был похожий опыт. Я как-то пробежал в квартире 32 километра, глядя в стену. Это не просто. По времени около двух с половиной часов. Мама только приносила воду и мед — очень хотелось пить и чего-то сладкого. Хотя есть плюсы — нет перепадов на трассе. Ты устанавливаешь скорость и бежишь равномерно. Да и с собой ничего нести не нужно — все под рукой.

– Чем занята голова во время длинных дистанций? Особенно, когда пейзаж один и тот же.

– Обычно мечтаю. Или какие-то философские мысли о чем-то высоком. Это если бегу без музыки, как на последних марафонах. Это требует определенной выдержки. А если с музыкой, то можно и подпевать мысленно.

– Слышал, что футболисты терпеть не могут беговые тренировки без мяча. Но, кажется, это не про вас.

– Я очень любил бегать всегда. Даже играя в Премьер-лиге, несмотря на интенсивность тренировок. Там была одна тренировка в день — для меня это странно. Я приходил и после обеда совершал пробежку. В выходной день тоже. У меня и отец до 70 лет бегал, наверное, это в крови.

Но сейчас мне интересно не просто бегать для здоровья, а ставить перед собой какие-то цели. Когда предложили стать послом «Московского марафона» и сказать какие-то напутствующие слова перед стартом, я подумал — почему бы ещё и не пробежать? Заранее не готовился, было очень тяжело, но понравилось, втянулся. Следующая цель была — пробежать 6 мейджеров. В итоге сейчас я тренируюсь больше по времени, чем когда был футболистом.

– Действующие игроки тоже тренируются дома. Когда возобновятся чемпионаты, футбол не станет хуже?

– Спад, конечно, будет. Профессионал может поддерживать форму дома, но не набирать. Как бы футболисты не занимались, они все равно просядут. Нет ускорений, нет игровых моментов, коллективных тренировок. Но в яму они, думаю, все равно не опустятся. Просто будут далеко не в том состоянии, в котором уходили на паузу.

– Морально как дается самоизоляция? Не стали раздражительнее?

– Я ровно это переживаю. Все-таки у меня есть своя территория, есть дом с участком. И потом, людей совместная изоляция не только ссорит, но и объединяет. Свободное время можно уделить любви. Можно больше читать — это успокаивает. У меня четкий распорядок. Я просыпаюсь, завтракаю и, пока все усваивается, читаю. Пытаюсь освоить один из трудов Шопенгауэра — одного из моих любимых философов.

– Как идет?

– Довольно тяжело. Кстати, он как раз говорит, что сущность человека проявляется в том, чем он занят в свободное время. Это сейчас про всех нас.

– Футбол сейчас не показывают. Скучаете без него или не очень?

– Скучаю, но сейчас по «Матч ТВ» показывают много старых матчей, в том числе и с моим участием. Есть возможность вспомнить. Как раз недавно купил телевизор. До этого год его не смотрел. А чего не хватает, так это деловых занятий — работы в РФС и преподавания в бизнес-школе «Сколково». Но пока в первом случае удаленная работа, а во втором – перенос лекций на неизвестный срок.