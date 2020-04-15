"Матч ТВ" выявит победителя Лиги чемпионов-2019/20 в кибер-турнире

Зрители «Матч ТВ» получат возможность увидеть развязку футбольной Лиги чемпионов, прерванной из-за пандемии коронавируса на стадии 1/8-ой финала. В Кибер-турнире на «Матч ТВ» примут участие те же самые команды, которые пробились в плей-офф главного еврокубка в реальности. За них сыграют известные комментаторы, блогеры, звезды футбола, шоу-бизнеса и киберспорта. Прямые трансляции запланированы с 15 по 30 апреля. Для удобства болельщиков они будут начинаться в одинаковое время — 22:20 по московскому времени.

Всего за 8 игровых дней будет проведено 16 матчей в формате 2X2. На один тайм отводится 6 минут. Пары 1/8-ой финала точно такие же, как и в реальной Лиге чемпионов. Откроют турнир 15 апреля «Боруссия» и ПСЖ. Несмотря на то, что они успели выявить четвертьфиналиста до наступления карантина (им стал чемпион Франции), мы проведем переигровку. За дортмундцев сыграют комик Антон Шастун и чемпион Москвы по киберспорту Александр Салюков, за парижан — комментатор «Матч ТВ» Денис Казанский и чемпион России по киберспорту Роберт Фахретдинов. После этого отношения выяснят виртуальные «Реал» и «Манчестер Сити». Управлять игроками мадридского клуба станут бронзовый призер футбольного Евро-2008 Владимир Быстров и стример Никита Куриленко. За чемпионов Англии сыграют 2-кратный чемпион России по футболу Максим Калиниченко и тренер по киберспорту Иван Занин. Ведущими выступят Дмитрий Шнякин и Сергей Акулинин, а прокомментирует встречи Карен Адамян. До и после кибербитв в эфир будет выходить специальная программа «Все на киберфутбол», где все участники, а также гости обсудят перипетии турнира.