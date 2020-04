«Abbey Road» Кержакова: на карантине футболист косплеит альбомы культовых групп

Футболист Александр Кержаков с семьей нашел способ скрасить монотонные будни в условиях самоизоляции. Спортсмен вместе со своими детьми воспроизводит знаменитые обложки альбомов мировых звезд. Копии шедевров он публикует на своей страничке в Instagram. Подписчики в полном восторге!

К примеру, сегодня на страничке футболиста появилось фото его сына на фоне открытого пустого холодильника. «Cleaning out my fridge (вычищаю холодильник – авт)», – подписал свою публикацию Кержаков. Конечно, знающие люди тут же догадались, что этим снимком футболист решил воссоздать обложку известного сингла Эминема «Cleanin’ Out My Closet», вышедшего в 2002-м году.

Ранее на страничке спортсмена появлялись пародии на обложки второго студийного альбома группы Queen, последнего альбома The Beatles «Abbey Road» и первого альбома группы Oasis «Definitely Maybe». Все эти фото футболист сопровождает хештегом #сидимшедеврим