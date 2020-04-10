Неудержимые. "Матч ТВ" расскажет о самом стойком футбольном чемпионате в Европе

Перед стартом 4-го тура чемпионата Белоруссии по футболу 10 апреля в 18:25 по московскому времени в эфир «Матч ТВ» выйдет специальный репортаж «Белорусский сезон. Неудержимые». Зрители узнают, как в эпоху глобального карантина живет самый вирусоустойчивый турнир на планете.

Специальный репортаж на «Матч ТВ» даст возможность понять, что движет 16 отчаянными командами, выходящими на футбольное поле в то время, пока все сидят дома. За этим экспериментом с удивлением наблюдает весь мир, а на другом краю Земли, в Австралии, даже появился фан-клуб ФК «Ислочь». Белорусские фанаты не боятся ходить на стадион, потому что самый главный болельщик и спортсмен их страны сказал: можно! По нынешним временам — невероятная вседозволенность. Правда, перед входом на стадион заўзятарам (болельщикам, - пер. с белорусского) пришлось выучить значение новых слов «тэрмаметрыя» и «дэзінфекцыя» (термометрия и дезинфекция, - пер. с белорусского). Сами футболисты признаются, что ситуация и в самом деле странная, но никто не ропщет: работа есть работа. Мы познакомим публику с самым известным белорусским болельщиком Валерием Колонтаем (в народе человек-баян) и с наиболее известным в Беларуси легионером Момо Янсане из Гвинеи, с самым богатым клубом «Динамо» (Брест), куда в 2018 году приезжал Диего Марадона, и с самым бедным — «Слуцком», собирающим деньги с помощью краудфандинга. А еще все наконец-то смогут разобраться, влияет ли каким-то образом коронавирус на качество футбола.