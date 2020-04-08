Ангелос Харистеас: игра с Россией на Евро-2004 стала для нас холодным душем

«Матч ТВ» продолжает показ программ, посвященных чемпионату Европы по футболу. 8 апреля в 21:30 по московскому времени в эфир выйдет новый эпизод из цикла «Чудеса Евро», рассказывающий об удивительном преображении некоторых команд во время главного континентального турнира. В нем Михаил Поленов рассказывает о греческой сказке образца 2004 года.

16 лет назад на Грецию свалилось нечаянное счастье. Триумфа, какой случился на чемпионате Европы, Эллада не знала, пожалуй, с античных времен. Словно в каком-то мифе боги спустились с Олимпа, надели футбольную форму, сотворив истинное чудо. 23 аргонавта под предводительством Отто Рехагеля к удивлению всего Старого Света, привезли домой из пиренейского путешествия золотое футбольное руно. Как это стало возможным? Благодаря чему неказистая команда смогла обскакать всех, включая Францию с великим Зиданом, Чехию с умницей Недведом и хозяйку, Португалию, со звездным мальчиком Роналду? Кто главный творец чуда 2004 года? Ответы на эти вопросы Михаил Поленов ищет вместе со свидетелями памятных событий (болельщиками, журналистами) и автором золотого мяча в финале АнгелосомХаристеасом. Зрители «Матч ТВ» получат возможность побывать в Национальном музее футбола, расположенном в городе Ханья, на острове Крит, среди 2 тысяч экспонатов увидят форму игроков сборной СССР и тот самый трофей, который был вручен грекам после победы на Евро. А еще узнают о том, почему 5 июля 2004 года в греческих автосервисах были гигантские очереди.

Ангелос Харистеас (чемпион Европы 2004 г.): «Игра со сборной России на Евро-2004 стала холодным душем для Греции. После поражения к нам вернулась концентрация. Именно концентрацию и дисциплину всегда ставил во главу угла Отто Рехагель. Он очень злился, если кто-то опаздывал на тренировку, обед или собрание. Тренер не уставал повторять, что каждый из нас является частью одной команды. И мы выкладывались на поле ради нее, а не ради себя. Перед финалом в голове была только одна мысль: если будем предельно собраны и сыграем как единое целое, то сможем победить. Думаю, тогда Греция разобралась бы не только Португалией, но даже с Бразилией или Аргентиной».

В цикле «Чудеса Евро» 6 эпизодов. В них – незабываемые истории 1976, 1992, 1996, 2004, 2008 и 2016 годов. Михаил Поленов успел проехать по Старому Свету без медицинской маски до тотального карантина и поговорил с участниками и свидетелями памятных событий.