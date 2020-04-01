Дмитрий Сычев: Хочу сыграть прощальный матч за "Локомотив"

Героем очередного выпуска документального цикла «Жизнь после спорта» станет чемпион России по футболу, обладатель Кубка и Суперкубка страны, бронзовый призер Евро-2008 Дмитрий Сычев. Его самоотдача и бескорыстная любовь к спорту никогда и никого не оставляла равнодушным. Это парадокс, но многие влюбились в футбол после вылета сборной России с чемпионата мира-2002. В тот момент они увидели по телевизору неподдельные эмоции сибирского мальчишки, по лицу которого катились горькие слезы.

Дмитрий Сычев ворвался в российский футбол яркой кометой. А мог вполне ворваться и в хоккей, поскольку в детстве долгое время совмещал в родном Омске занятия двумя видами спорта. Родители рассказали, как был сделан окончательный выбор, первый тренер поведал о единственном использованном шансе, друзья — о твердом характере, а коллеги — об успехах в журналистике. Зрители «Матч ТВ» узнают, как тяжело Сычев расставался со «Спартаком», затаил ли обиду на Олега Романцева, какие варианты продолжения карьеры были у него во время выступления за марсельский «Олимпик», как получал удовольствие от тренировок даже в арендных «ссылках», и передаче опыта молодым игрокам «Казанки». А еще о мешках писем от поклонниц, путешествиях с друзьями в Китай на чайные плантации, увлечении боксом, серфингом и многом другом...

Дмитрий Сычев: «В «Локомотиве» я хотел играть до конца карьеры. Увы, не сложилось, пришлось уйти из-за разногласий с президентом клуба (Ольгой Смородской — прим.). Если честно, то все остальные вояжи не приносили удовольствия. Тем не менее, я каждый день занимался любимым делом и пытался реализовать себя. Но я ни о чем не жалею. Печально лишь, что не было прощального матча, в котором мог бы сказать спасибо болельщикам «Локомотива». Их любовь — самая главная моя награда».

Документальный цикл «Жизнь после спорта» рассказывает о легендарных спортсменах, которые, завершив карьеру, пытаются найти себя в новой жизни. Ни для кого не секрет, что многие из них сталкиваются с большими трудностями. В мире, где нет бесконечных тренировок, погони за высокими результатами и постоянных партнеров по команде рядом, они зачастую теряют себя и впервые остаются один на один с собой.

Премьера выпуска из документального цикла «Жизнь после спорта», посвященного Дмитрию Сычеву, состоится на «Матч ТВ» 2 апреля в 21:30.