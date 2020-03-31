Global Look Press

Вячеслав Колосков назвал перенос Олимпиады шансом России восстановить репутацию
Global Look Press

Юрист: Карантинные меры Собянина незаконны без объявления ЧС и ЧП
Фото: Depositphotos

Смотрите канал "Культура": как горячая линия Собянина поддерживает москвичей
Фото в статье: Дмитрий Соколов

Сдай тест за 1900 рублей – и спи беспокойно: как во мне искали коронавирус
Фото: Global Look Press

"Наша цель – великая единая Россия": как Машков с государством подружился
Александр Мясников / фото: Instagram

Доктор Мясников: Больше трех недель карантина народ и страна не выдержат
Фото: Global Look Press

"Чихать я хотела на Собянина": почему московские пенсионеры нарушают карантин
Фото в материале: личный архив Натальи Фединой

Геноцид по-нижегородски: семья с редким генетическим недугом борется с властями

Книжный гид по России: 18 романов, переносящих нас в разные регионы страны
Кадр из фильма "Отдай свою душу" // Фото в статье: скриншоты с YouTube

"Отдай свою душу": шаманские практики и сделки с дьяволом для искушенных
Фото: Depositphotos

Кто-то пашет, кто-то пляшет. Юрист разъяснил, как оплатят нерабочую неделю обоим
Global Look Press

Мишустин отнимает у Медведева дачу: на землю экс-премьера позарились приставы
В центре внимания
Global Look Press
Валентина Мельникова: Какой идиот подсунул Путину указ о весеннем призыве?!
За проектом "Учи.ру" стоит семья Путина. Сам президент его открыто продвигал
Карантин. Начало: Как в Москве стартовала "путинская неделя"

Новости дня

31 марта, вторник

[13:57]Обязательную предустановку отечественного ПО на гаджеты перенесли на 2021 год
[13:28]Магазины добавляют в ассортимент гречку и мыло, чтобы продолжить работу
[13:06]Госдума приняла закон, согласно которому нарушающим карантин грозит до семи лет
[12:13]В 24 регионах России зарегистрированы 500 новых случаев заражения COVID-19
[11:59]Треть врачей уверены, что россияне займутся самолечением из-за роста цен
[11:51]Аэроэкспрессы будут курсировать раз в час из-за сокращения авиаперевозок
[11:23]В Новосибирске при аварии на трамвайной остановке погиб журналист ВГТРК
[10:50]"СР" заявила о переходе с политической работы на помощь врачам и волонтерам
[10:15]Вступительные экзамены в вузы перенесут на 2-4 недели
[09:48]Мужчина умер при взрыве в жилом доме под Красноярском
[09:00]Россия и Китай спешат на помощь Соединенным Штатам. Главное к утру 31 марта
[08:04]Рэпер Гуф натравил свою собаку на соседскую во время стрима в Instagram

30 марта, понедельник

[19:20]После пересадки почек симптомы анемии смягчаются
[18:44]Ученые выявили связь между отказом от прививки БЦЖ и уязвимостью перед COVID-19
[18:31]Оперштаб сообщил о продлении самоизоляции до 14 апреля, но позднее удалил запись
[18:14]Карантин после эпидемии коронавируса отменять не стоит
[17:37]Депутаты призвали отменить весенний призыв в армию. Он начнется 1 апреля
[17:15]В Москве сообщили о новой жертве коронавируса, в Коврове умер 49-летний с COVID
[16:43]Заммэра Благовещенска, вернувшись из Таиланда, вручил подарки ветерану
[16:25]Правозащитники сообщили об ухудшении ситуации с домашним насилием из-за COVID-19
[16:08]В Москве оценили идею супермаркетов ввести часы посещения только для пенсионеров
[15:54]Новый пост президента факультета мировой политики МГУ занял Леонид Слуцкий
[15:37]В Петербурге зафиксирован второй случай смерти больного COVID-19
[15:26]Жириновский во время карантина намерен бороться с "лишним весом" россиян
[14:56]Далай-лама призвал помогать "уязвимым слоям населения" во время пандемии
[14:49]В Петербурге завели дело о взятках суммой в 10 млн против начальника отдела СИЗО
[14:05]Собянин сможет наладить контроль за соблюдением карантина лишь к концу недели
[13:33]В Нью-Йорке от COVID-19 скончался 69-летний автор хита 80-х I Love Rock 'n' Roll
[13:32]СМИ: В Чечне с коронавирусом борются силовики, вооруженные пластиковыми палками
[12:45]Дмитрий Гудков заявил о выходе своей команды из "Гражданской инициативы"
[12:27]Число зараженных COVID-19 в России превысило 1,8 тысячи
[12:08]Газета "Ведомости" остановит выпуск. "Собеседник" и "КоммерсантЪ" будут выходить
[11:47]Мурманская область ввела режим всеобщей самоизоляции вслед за Москвой
[11:47]Прокуратура не направила в суд дело работников ЛДПР, передав его из МВД в СК
[10:57]Главврач больницы в Коммунарке сообщил о двоих умерших от COVID-19 за сутки
[10:31]Курс доллара превысил 80 рублей после введения запрета на передвижение по Москве
[10:06]В России ввели штрафы за нарушение карантина в размере до миллиона
[08:58]Убийство в Якутске и "хороший" сценарий по COVID в США: главное к утру 30 марта
[08:46]Почти семь тысяч пенсионеров пытались попасть в общественный транспорт Москвы
[07:29]Москвичей предупредили о сильной гололедице, мокром снеге и порывистом ветре

Фото: Global Look Press
Без паники! Как не поддаться истерии и грамотно подготовиться к эпидемии
Скриншот,кулинарное шоу "Пять ужинов"
Рецепт: Томатный рататуй с розмарином
Четыре рецепта с гречкой в условиях карантина по коронавирусу
Что делать, если замок входной двери заклинило
Скриншот с Youtube-канала "про100 кухня"
Постные рецепты от Александра Бельковича
Фото: Global Look Press
Краснодарский человек-паук и тульские свадьбы: что обсуждали в Сети на неделе
Кадр из фильма "Дикие" // Фото в статье предоставлены пресс-службой фестиваля
Черный юмор, феминизм и дьявольские осьминоги: 8 фильмов Ирландского фестиваля
Кадр из сериала "Эпидемия" // Фото: скриншот с YouTube
Что смотреть дома, если страшно идти на улицу: 5 фильмов об эпидемиях и зомби
Фото: Global Look Press
Варламов в Ярославле и коронавирус в Калуге: что обсуждали в Сети на этой неделе
Global Look Press
Пять правил самоизоляции: как жить в одной квартире с носителем коронавируса

Вячеслав Колосков назвал перенос Олимпиады шансом России восстановить репутацию

Общество - Спорт
13:38, 31 марта 2020

Global Look Press
Global Look Press

 

Международный олимпийский комитет объявил даты летних Олимпийских игр. Они пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

– В новых датах проведения Олимпиады нет ничего неожиданного. Игры просто передвинули ровно на 1 год, – говорит бывший президент РФС и чиновник Олимпийского комитета Вячеслав Колосков. – Конечно, у России появился шанс. Лишний год, чтобы уладить все дела. И по допинг-контролю, и по допуску спортсменов, которые есть. Прежде всего — по восстановлению Федерации легкой атлетики. В этом смысле, особенно для России, мне кажется, это хорошие шансы для того, чтобы восстановить свою репутацию.

Вячеслав Колосков // Фото: Global Look Press

Эту работу спортивные чиновники могут вести, несмотря на карантинные меры, вводимые в России. По словам Колоскова, ОКР продолжает работает «на удаленке».

– В каждом подразделении есть дежурные на всякий случай, – добавил он.

Рубрика: Спорт

Поделитесь статьей:
Global Look Press

Спорт

Вячеслав Колосков назвал перенос Олимпиады шансом России восстановить репутацию

Читать далее >

Фото: Global Look Press

Спорт

Жириновский во время карантина намерен бороться с "лишним весом" россиян

Читать далее >

Global Look Press

Спорт

Эвакуированная из Египта Трусова продолжает тренироваться и готовиться к ОГЭ

Читать далее >

Политика
В Беларуси заявили о картельном сговоре среди российских нефтяных компаний
Не коронавирусом единым: главные события минувшей недели одним предложением
Барнаульский вице-мэр наземлил на особнячок
Матвиенко отправила Нарусову домой, а Лысаков сам уехал на дачу
Общество
"Кремль. Путину". Накажите живодеров!
"Коммерсантъ" поставил Кургина в один ряд с Гейтсом и Цукербергом
ФСИН, надень маску! Арашуков заявил: арестантов СИЗО не защищают от коронавируса
На заболевшей Грете Тунберг пиарятся российские "зеленые"
Колумнисты
Ежов Сергей

Ежов
Сергей

журналист

Хорошо ли, когда отдельные коррупционеры становятся жертвами межвидовой борьбы? Хуже, чем в идеальном мире, но лучше, если бы такой борьбы не было. На идее, что органы власти должны грызться друг с другом, построены более демократичные, чем наш, режимы

Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Пока Россию не накрыло, это больше напоминает анекдот про пожар в гостинице: «Воды! Воды!» – «А в 13-й номер шампанского!» Если ставка на каникулы не сработает, Россия проиграет дважды: и в экономическом, и в эпидемиологическом смысле

Гужева Надежда

Гужева
Надежда

журналист

Тут на днях в среднеклассовом торговом центре к автору подошел синеватый представитель среднего класса и виновато попросил мелочи. Видимо, принял автора за аристократическую прослойку, поскольку он может позволить себе банку кофе в «Фикс-прайсе»

Культура и ТВ
Планы на онлайн-выходные: концерт Сукачева, кормление панд и выставка Фриды Кало
Умерла Инна Макарова – последняя комсомолка "Молодой гвардии"
Скандал во МХАТ: Домогаров ушел, узнав, что получает меньше Высоцкой
Культура ушла в онлайн. Как долго музеи и кинозалы смогут быть виртуальными?
Шоу-бизнес
Джигурда не может оформить наследство из-за коронавируса
Марина Федункив: После того, что я читаю на карантине, мне в церковь надо!
"Мы два раненых человека". Ольга Бузова намекнула, что они с Давой поженились
Дочь Заворотнюк рассказала, как болезнь матери перевернула ее жизнь

Здоровье
Как поддерживать себя в форме на карантине: простой комплекс упражнений с фитнес-лентами
Стало понятно, как реагируют на антибиотики пары бактерий
Дефицит веса при диабете намного повышает риск туберкулеза
Стратегия трех компонентов наиболее эффективна против эпидемии COVID-19
Туризм
Захарова объяснила, как быть россиянам, оказавшимся за рубежом во время пандемии
Авиакомпании пошли на уступки клиентам. Спасибо коронавирусу
Автобус с рязанскими номерами застрял в Индии из-за коронавируса
Авиакомпания "Победа" отменяет рейсы в Италию из Москвы
Авто
Видео отменили! Депутат разъяснил новые правила техосмотра с ФОТОфиксацией
"Рост будет 7-8%": эксперт назвал автомобили, которые подорожают первыми
Cherokee TrailHawk – авторевью в условиях российской зимы
ХАМы и ВОРы за рулем составят компанию чиновникам и звездам
Недвижимость
Апартаменты могут стать жилыми. И подорожать
Продавать или подождать: как изменился рынок недвижимости после падения рубля
Эксперт: пока метр будет дорогим, ипотека не поможет
Эксперт: Социальное жилье не повлияет на рынок московской аренды
Андрей Туманов // Фото в статье: Facebook
Экс-депутат: Трамп заявил, что США запаслись туалетной бумагой на 100 лет вперед
Леонид Радзиховский // Фото: YouTube.com
Радзиховский: Сечины, Ротенберги и Мишустины больших налогов платить не будут
Фото в статье: Агентство «Москва»
Скульптор Салават Щербаков: Новый памятник Жукову – это памятник Сталину
Алексей Гордеев // Фото: Global Look Press
Семейный хозяйственник: как будущий лидер "Единой России" бизнес родных лоббировал
Сергей Лукьяненко // Фото: Global Look Press
Мир не будет прежним: писатель-фантаст Лукьяненко предсказал сильнейший кризис
Леонид Рошаль // Фото: Global Look Press
Леонид Рошаль – Дмитрию Быкову:
Если бежать от коронавируса, то в провинцию
Global Look Press
Радзиховский:
Выступление Путина – банальный популизм и возмутительное безумство
Фото: Global Look Press
Ирина Прохорова:
Проблема России — неспособность найти мирный способ передачи власти
Фото: instagram
Регина Тодоренко:
Вся моя жизнь – безбашенные путешествия
Фото: РИА "Новости"
Племянница Юрия Гагарина о его вдове:
Сколько слез в подушку было пролито! 
Яна Сексте, Максим Матвеев / фото: Global Look Press
Муж Елизаветы Боярской рассказал об "адовом" разводе
Алла Пугачева и Максим Галкин / фото: Instagram
"Маленький, чтобы знать": Разин ответил Галкину про нефтескважину Пугачевой
Фото: Instagram
Гуф признался Басте, что Джиган "реально сошел с ума"
Фото: Global Look Press
Мужья-альфонсы и аборты: Гулькина пожаловалась Кудрявцевой на любовные фиаско
Викторина, Евгений Петросян и Елена Степаненко / фото: скриншот с Youtube
"Она в шоке и панике!": дочь Евгения Петросяна не пускают домой
Фото: Global Look Press
Ферма для карантина: в Астрахани изобрели передвижной мини-огород
Фото: Global Look Press
В России есть двойник Греты Тунберг. И она живет в Коврове...
Фото: instagram
Беременная Симоньян и Губерниев на удаленке: что постили на минувшей неделе
Фото в материале: соцсети
SMM-мяунджер. Под Тверью кота трудоустроили в библиотеку
Владимир Шахрин в программе «Вечерний Ургант» / Первый канал / Youtube
Лидер группы "Чайф" Шахрин пошутил про дефицит гречки и туалетной бумаги
Свежий номер
^