Вячеслав Колосков назвал перенос Олимпиады шансом России восстановить репутацию

Международный олимпийский комитет объявил даты летних Олимпийских игр. Они пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.

– В новых датах проведения Олимпиады нет ничего неожиданного. Игры просто передвинули ровно на 1 год, – говорит бывший президент РФС и чиновник Олимпийского комитета Вячеслав Колосков. – Конечно, у России появился шанс. Лишний год, чтобы уладить все дела. И по допинг-контролю, и по допуску спортсменов, которые есть. Прежде всего — по восстановлению Федерации легкой атлетики. В этом смысле, особенно для России, мне кажется, это хорошие шансы для того, чтобы восстановить свою репутацию.

Вячеслав Колосков // Фото: Global Look Press

Эту работу спортивные чиновники могут вести, несмотря на карантинные меры, вводимые в России. По словам Колоскова, ОКР продолжает работает «на удаленке».

– В каждом подразделении есть дежурные на всякий случай, – добавил он.