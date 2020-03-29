Эвакуированная из Египта Трусова продолжает тренироваться и готовиться к ОГЭ

Российская фигуристка Александра Трусова, эвакуированная гуманитарным рейсом из Шарм-эш-Шейха, находится на карантине.

Судя по информации на официальном сайте посольства РФ в Египте, Трусова вылетела из Египта в Москву 27 марта в составе 195 человек, включенных в список пассажиров гуманитарного рейса авиакомпании «Белавиа».

Как уточняет РБК со ссылкой на источник в окружении фигуристки, вместе с Трусовой в Москву прилетели ее родители и братья. Все они будут находиться дома на карантине.

Сама 15-летняя спортсменка в своем Instаgram сообщила, что продолжает тренироваться в условиях самоизоляции, передает ТАСС. «Я, как и все, сейчас на карантине. Продолжаю тренироваться и готовиться к ОГЭ. Берегите себя, всем здоровья», – написала Трусова.

Напомним, РФ временно закрыла свои границы в связи с распространением коронавирусной инфекции. Для российских граждан были организованы гуманитарные рейсы.

В Египте, согласно подсчетам института Хопкинса, в общей сложности выявлено 576 случаев заболевания, скончались 36 человек, 121 выздоровел.

В России в настоящий момент известно о 1534 заболевших и 64 вылечившихся. Восемь человек скончались.