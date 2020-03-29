Церемония открытия Олимпиады в Токио может состояться в середине лета 2021 года

Летняя Олимпиада в Японии, отмененная в этом году из-за COVID-19, скорее всего, будет проведена в июле следующего.

Как пишет New York Times, Международный олимпийский комитет (МОК) и японские организаторы склоняются к тому, чтобы провести церемонию открытия ОИ 23 июля 2021 года. В понедельник, 29 марта, должна состояться встреча МОК, на которой планируется принять решение о конкретных сроках проведения ОИ.

Ранее, 24 марта, премьер-министр Японии Синдзо Абэ после переговоров с президентом МОК Томасом Бахом объявил о переносе ОИ на следующий год в связи с распространением коронавируса, однако о точных датах пока речь не шла.

Игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Огонь Олимпиады прибыл в Японию из Греции 20 марта.