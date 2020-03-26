Анна Чичерова: моя мечта – взять высоту 210 см

Героем очередного выпуска документального цикла «Жизнь после спорта» станет олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы по легкой атлетике Анна Чичерова. Ее судьба схожа с прыжками в высоту, которыми она занимается уже более 30 лет. Разбег, невероятный взлет, а затем жесткое падение и черная полоса, медленно сменившаяся на белую. Это все о Чичеровой. Несломленной и непобежденной. Премьера программы с ее участием состоится на «Матч ТВ» 26 марта в 18:20 по московскому времени.

Документальный цикл «Жизнь после спорта» рассказывает о легендарных спортсменах, которые, завершив карьеру, пытаются найти себя в новой жизни. Ни для кого не секрет, что многие из них сталкиваются с большими трудностями. В мире, где нет бесконечных тренировок, погони за высокими результатами и постоянных партнеров по команде рядом, они зачастую теряют себя и впервые остаются один на один с собой.

Анна Чичерова уже почти 10 лет является рекордсменом России в прыжках в высоту с результатом 2 метра 7 см. Она прошла три Олимпиады, выиграла золото в Лондоне, пережила допинговый скандал, дважды заканчивала карьеру, но возвращалась в сектор, потому что не смогла предать свою детскую мечту о мировом рекорде. Никто в нее не верил, а она раз за разом доказывала, что готова стать лучшей.

Основная часть съемок проходила в московском легкоатлетическом манеже ЦСКА, где Чичерова тренируется по сей день, и в небольшом городке Белая Калитва (Ростовская обл.), где она состоялась как легкоатлетка. Мы познакомим зрителей «Матч ТВ» с первым наставником Анны — Алексеем Бондаренко, ее главными болельщицами-бабушками, позволим перенестись на стадион, где она делала первые шаги в спорте, покажем фотографии, на которых прославленная спортсменка стесняется своей худобы… Чичерова расскажет, как в 17 лет принимала решение о переезде в Москву, вспомнит о первой громкой юношеской победе, о том, как попала в группу к легендарному тренеру Евгению Загорулько, продемонстрирует раритетный план тренировок, написанный им от руки, раскроет секрет, какое событие стало переломным в ее карьере, что помогло пережить допинговый скандал, каким образом получает вдохновение от Марии Ласицкене и даст ценный совет всем начинающим спортсменам.

Анна Чичерова: «В периоды, когда я уходила из спорта, оставалось ощущение, что мне чего-то не хватает. В спорте главное — это эмоции, страсть. Ты привыкаешь к определенному ритму жизни и получаешь совершенно другие ощущения. С детства моей самой большой мечтой было взять высоту 210 см. Я понимаю, что время уходит и это не может продолжаться вечно, но говорю себе: никогда не предавай свою мечту. Надо как-то логически закончить эту цепочку, раз уж я включилась в процесс. Буду выступать до конца олимпийского цикла. А дальше — посмотрим».

Премьера выпуска из документального цикла «Жизнь после спорта», посвященного Анне Чичеровой, состоится на «Матч ТВ» 26 марта в 18:20.