"Мы шли на золото": Латынина отчитала Хоркину, назвавшую перенос Игр карой миру

На этой неделе стало известно, что Олимпиады-2020 не будет. В том смысле, что Игры перенесены, как минимум, на год.

Одна из знаменитых российских спортсменок Светлана Хоркина отреагировала на это своеобразно: «Это божье наказание. Нельзя было обижать Россию и наших спортсменов».

– Не согласна со словами Светланы Хоркиной. Страдают все спортсмены, – объяснила нам девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лариса Латынина. – У мужской команды гимнастов точно были шансы выиграть эту Олимпиаду. Сейчас Далалоян и Нагорных в блестящей форме. Очень жалко, что они не смогут выступить. Что с ними будет через год и как они смогут поддерживать форму? Спортивные школы-то не работают.

Лариса Латынина провела параллель с 1984 годом, когда из-за бойкота Олимпийских Игр в Лос-Анджелес не приехала сборная СССР.

– Тогда наша гимнастка Ольга Мостепанова была в блестящей форме, и она бы, конечно, завоевала на Олимпиаде не одну золотую медаль, если бы туда поехала.

Другая олимпийская чемпионка — комментатор спортивной гимнастики Лидия Иванова – заявление Светланы Хоркиной поддержала.

– Молодец! Соглашусь! (Смеется. — Ред.) Строить козни, стараться не допускать одну из самых сильных команд в мире — это значит заранее снизить ценность Олимпийских игр. Если не участвует Россия, на кого тогда в некоторых видах спорта вообще смотреть? Вот и аукнулось. Тем более, что это было уже вторым ударом после того, как наша команда выступала без герба страны.

Конечно, это удар для всех спортсменов. Их век очень короткий. Сегодня ты быстрее всех, а дальше уже нет, пик формы проходит. Тем более у девчонок, которые становятся старше. Они встречаются, влюбляются, акценты переставляются в жизни... Сложнейшая ситуация. Для многих закрывается перспектива стать олимпийским чемпионом или просто участником. Но мы не видим врага, который все это сотворил. Непонятно, на кого писать жалобы.