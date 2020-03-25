"Матч ТВ" запускает цикл программ, посвященных Евро-2020

Чемпионат Европы по футболу перенесен на год, но несмотря на это «Матч ТВ» запускает цикл специально подготовленных к этому турниру программ. Один из них — «Чудеса Евро», рассказывающий об удивительном преображении некоторых команд во время главного континентального турнира. Премьерный показ состоится 28 марта в 14:55 по московскому времени.

Всего в цикле «Чудеса Евро» 6 эпизодов. В них – незабываемые истории 1976, 1992, 1996, 2004, 2008 и 2016 годов. Михаил Поленов успел проехать по Старому Свету без медицинской маски до тотального карантина и поговорил с участниками и свидетелями памятных событий.

Первый выпуск посвящен исландскому чуду 2016 года. На турнире во Франции «Strákarnirokkar» («Наши парни» - пер. с исландского) сотворили главную сенсацию, пройдя путь от скромного дебютанта до четвертьфиналиста. Михаил Поленов побывал в стране вулканов и гейзеров со сказочной природой, где постарался выяснить феномен той самой команды, побеждавшей сборную Англии.

Автор проекта встретился главным тренером исландцев на Евро-2016 Ларсом Лагербеком, футболистами, болельщиками, знаменитым комментатором ГудмундуромБенедиктссоном и даже с директором исландского центра социальных исследований и анализа ЙономСигфуссоном. Зрители «Матч ТВ» получат ответ на главный вопрос: что же роднит вулкан Эйяфьядлайокудль со сборной Исландии по футболу.

Рагнар Сигурдссон (бывший защитник ФК «Краснодар», ФК «Рубин» и ФК «Ростов»): «В сборной Исландии всегда были неплохие футболисты. С прекрасными индивидуальными качествами, но не командными. В какой-то момент из молодежной сборной пришли сразу 6-7 ребят, которые долгое время играли вместе. У них уже был свой костяк, понимание игры, и когда они влились в опытный коллектив, то появился хороший сплав. Появилась динамика. К тому же у нас были новые тренеры, изменившие очень многое. По сути, мы начали с нуля: полностью изменили отношение к сборной и стали гораздо профессиональнее».