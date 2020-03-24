Татьяна Лебедева: Летнюю Олимпиаду могут перенести на 2022-й, объединив с зимней

Член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд заявил о решении перенести Олимпийские игры в Токио из-за коронавируса. Ранее от участия в летних соревнованиях отказались Австралия и Канада.

Олимпийская чемпионка и экс-сенатор Татьяна Лебедева рассказала Sobesednik.ru, на какой срок могут быть перенесены Игры.

– Изначально у меня была надежда, что Игры перенесут на осень, – делится Лебедева. – Но сейчас я думаю, что Олимпиаду передвинут на 2021 год. Или даже на 2022, чтобы провести летние Игры вместе с зимними, как это было раньше. Если проводить Игры без зрителей, это приведет к колоссальным убыткам. Думаю, тема денег здесь будет превалировать. К сожалению, это такая карма Олимпийского движения каждые 40 лет. В 1940-м ОИ не состоялись по причине Мировой войны. В 1980-м очень много стран бойкотировало Олимпиаду. Ну и сейчас...

Татьяна Лебедева // Фото: Global Look Press

По словам чемпионки Пекина, отсрочка вряд ли поможет российской легкой атлетике вернуть статус и выступить под своим флагом.

– К нам слишком сурово подошли. Тем более, после того как новое руководство ВФЛА (Всероссийская федерация легкой атлетики), которое собиралось решить все проблемы, было обвинено с фальсификации (речь о деле Данилы Лысенко. – Ред.). Ограничение числа спортсменов-легкоатлетов, которых согласились допустить на Игры, до 10 человек, говорит о том, что от нас просто так не отстанут.