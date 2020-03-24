Фитнес-клубы попросили у Мишустина 6 месяцев налоговых каникул

Ассоциация операторов фитнес-индустрии (АОФИ) обратилась в кабинет министров с просьбой освободить индустрию от налогов и ввести для нее кредитные каникулы, пишет Vademecum.

Ранее главный санитарный врач Москвы приказала прекратить предоставление услуг в фитнес-залах, аквапарках и бассейнах для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Если зайти в сообщества фитнес-клубов в соцсетях, то можно видеть, что многие представители индустрии заморозили абонементы своих клиентов, чтобы сохранить их лояльность, но сами владельцы бизнеса в текущих условиях остаются в минусе.

Обращение АОФИ подписали 4 тысячи человек. В документе представители фитнес-индустрии просят признать актуальные ограничения обстоятельствами непреодолимой силы при рассмотрении споров по действующим договорам, ввести полугодовые налоговые каникулы и не применять в отношении спортучреждений штрафов за просрочку по уплате налогов. Также ассоциация просит обеспечить ее членов субсидиями по сохранению рабочих мест и отсрочке по коммунальным платежам.

Около 7,5 миллиардов рублей составят потери фитнес-индустрии за месяц, если убытки не будут компенсированы, считают в АОФИ. В общественном совете при Минспорте опасаются, что владельцам бизнеса придется сокращать персонал, а кто-то и вовсе может лишиться своего дела.