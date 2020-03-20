Максимилиан Филипп: после игр «Динамо» еду домой на метро

Несмотря на трудные времена, связанные с отсутствием спортивных трансляций, «Матч ТВ» держит слово, и каждый день представляет зрителям премьеры из числа собственных программ. В субботу, 21 марта, в 15:35 по московскому времени в эфир выйдет очередной выпуск программы «Дома легионеров». В центре внимания – немецкий нападающий московского «Динамо» Максимилиан Филипп.

В рамках проекта «Дома легионеров» команда «Матч ТВ» во главе с Денисом Левко приезжает на родину героя, чтобы затем показать, где и как начиналась его карьера. В съемках принимают участие родители игроков, родственники, друзья, одноклассники, первые тренеры и т.д.

В рамках проекта «Дома легионеров» команда «Матч ТВ» во главе с Денисом Левко приезжает на родину героя, чтобы затем показать, где и как начиналась его карьера. В съемках принимают участие родители игроков, родственники, друзья, одноклассники, первые тренеры и т.д.

Новый эпизод был снят в Берлине, где Максимилиан Филипп появился на свет и делал первые шаги в спорте. Зрители узнают, почему будущий форвард был отчислен из академии «Герты», кто придумал ему прозвище «Мили», как в 14 лет судьба связала его жизнь с теннисом, любимом игроке и фирменном жесте во время празднования голов. В 2011 году Филиппа приглашала к себе сама «Бавария», но ему не захотелось сидеть на скамейке запасных в легендарном мюнхенском клубе, он решил начать восхождение в Бундеслиге с самых низов. Символично, что первый мяч в элитном дивизионе чемпионата Германии ему довелось провести в ворота «Герты». Решающее слово в переходе в «Динамо» принадлежало самому близкому человеку — маме. А еще «Матч ТВ» раскроет эксклюзивные подробности жесткого пранка с унитазами и сосисками, устроенного друзьями Максимиллиана.

Максимилиан Филипп: «Трансфер в «Динамо» за 20 миллионов евро был для меня уже вторым с такой ценой. В 2017 году дортмундская «Боруссия» заплатила столько же «Фрайбургу». Такие цифры – просто шок! Это очень большие деньги. Но футбол сейчас – бизнес. Мне приятно, что «Динамо» осуществило покупку, потому что последний мой сезон в «Боруссии» был очень тяжелым. В Москве после игр я обычно добираюсь домой на метро. Это занимает всего пару минут. Когда покидаю стадион, то вокруг уже не так много людей, поэтому если меня узнают, готов сфотографироваться с болельщиками или просто поговорить. Я всегда открыт и считаю себя самым обычным парнем».

Новый выпуск шоу «Дома легионеров», героем которого станет нападающий Максимилиан Филипп, состоится на «Матч ТВ» 21 марта в 15:35.