Алия Мустафина: моя задача – вернуть былую форму

Героем очередного эпизода документального цикла «Жизнь после спорта» станет 2-кратная олимпийская чемпионка, 3-кратная чемпионка мира и 5-кратная чемпионка Европы по спортивной гимнастике Алия Мустафина. Она уже несколько раз могла завершить карьеру, но пока не оставляет надежд выступить на своих третьих летних Играх.

Документальный цикл «Жизнь после спорта» рассказывает о легендарных спортсменах, которые, завершив карьеру, пытаются найти себя в новой жизни. Ни для кого не секрет, что многие из них сталкиваются с большими трудностями. В мире, где нет бесконечных тренировок, погони за высокими результатами и постоянных партнеров по команде рядом, они зачастую теряют себя и впервые остаются один на один с собой.

Алия Мустафина после долгого молчания впервые дала большое телевизионное интервью. Зрители «Матч ТВ» узнают о том, какая проблема со здоровьем у единственной гимнастки, выигравшей два олимпийских золота в XXI веке в упражнении на брусьях, положила начало ее спортивному пути. Ее целеустремленности всегда завидовали. В 10 лет Алия исполнила сложнейший элемент лишь для того, чтобы получить новый купальник для спортивной гимнастики. Мустафина стремительно ворвалась в профессиональный спорт: не было соревнований, с которых она не привезла бы медаль. Уже в 15 лет ей удалось пройти отбор на взрослый чемпионат мира. Затем будет тяжелая травма, первые олимпийские медали, мысли об окончании карьеры, возвращение в спорт после Игр в Лондоне, героический чемпионат мира-2014, на котором выступала с серьезной простудой, и новый олимпийский триумф, в Рио-де-Жанейро. Зрители «Матч ТВ» узнают, какие гимнастические элементы носят имя Мустафиной, как изменилась жизнь после рождения дочери, что спровоцировало депрессию, по какой причине затянулся тайм-аут в выступлениях, чем сегодня занята Алия и почему она пока официально не объявила о завершении карьеры.

Алия Мустафина: «Есть ли задача вернуть форму 2012 года? Да! И стать еще лучше! Все возможно. Главное – желание. Пока у меня нет хорошего финала. Я много раз была близка к завершению карьеры, но всегда так настраивалась на Олимпиаду в Токио, что ни о чем другом не думала. Все могло закончиться еще 2011-ом году: во время чемпионата Европы я получила разрыв крестообразных связок левого колена. Специалисты говорили, что после такой травмы ни один гимнаст не смог полноценно восстановиться и даже отобраться на Олимпиаду. Подобные разговоры меня с одной стороны злили, а с другой заводили. Мысленно я отвечала: вы еще услышите о Мустафиной, никто не смог, а она сможет! Остановиться надо только в тот момент, когда по-настоящему почувствуешь, что сделал все возможное».

Премьера выпуска из документального цикла «Жизнь после спорта», посвященного Алие Мустафиной, состоится на «Матч ТВ» 20 марта в 15:05.