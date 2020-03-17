Легкоатлетов обременили на 10 миллионов. Чем будет платить ВФЛА?

Наши спортсмены из легкой атлетики получили шанс поехать на Олимпиаду в Токио, но есть одно но. Вначале России придется заплатить гигантский штраф – 10 миллионов долларов.

Сумма сшибает с ног – это практически столько же, сколько Россия заплатила МОК за допуск всей сборной после Игр 2018 года. А сейчас речь идет о допуске только 10 спортсменов (их число тоже решили ограничить).

Условия жесткие. Если к лету на счет Международной федерации легкой атлетики не упадет половина суммы, никто никуда не поедет.

В такую сумму иностранные спортивные чиновники оценили нашу вину в скандале с прыгуном Данилой Лысенко, который нарушил антидопинговые правила, предоставив поддельные медсправки.

На ближайшие несколько месяцев проклятым вопросом для Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) станет не «Кто виноват?» или «Что делать?», а «Где взять деньги?»

По словам бывшего президента ВФЛА Валентина Балахничева, при нем, в середине 2010-х годов, максимальная сумма, которую могла выложить федерация – 3,5 миллиона долларов. С тех пор утекло много воды, скандалов и штрафов. Например, в 2017 году, судя по отчетности, вся российская легкая атлетика получила годовую прибыль 9 тысяч рублей.

– У федерации сохраняются затраты, связанные с обязательной работой в России зарубежных экспертов. Плюс каждая апелляция в Спортивный суд Лозанны требует серьезных финансовых затрат. Да и перед той фальшивой справкой уже заплатили 3 миллиона, – объясняет бывший член президиума ВФЛА Михаил Бутов.

Сейчас как никогда понятно, почему легкую атлетику несколько недель назад возглавил фигурант списка «Форбс» Евгений Юрченко. В тот год, когда ВФЛА наскребла 9 тысяч рублей, его доходы были оценены в 551 миллион рублей.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №10-2020 под заголовком «Легкоатлетов обременили на 10 миллионов».