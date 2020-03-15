"Матч ТВ" запускает новый цикл программ "Дома легионеров"

В воскресенье, 15 марта, в 16:50 по московскому времени в эфир «Матч ТВ» выйдет новая программа «Дома легионеров». Проект, автором которого выступает Денис Левко, нацелен на то, чтобы зрители лучше узнали иностранных футболистов, выступающих в Тинькофф Российской Премьер-Лиге.

Команда «Матч ТВ» приезжает на родину героя, чтобы потом показать, где и как начиналась его карьера. В съемках принимают участие родители игроков, родственники, друзья, одноклассники, первые тренеры и т.д. Центральной фигурой премьерной программы «Дома легионеров» станет нападающий ФК «Краснодар» Арикленес да Силва Феррейра, более известный как Ари. Съемочная группа побывала в бразильской Форталезе, познакомилась с мамой Ари, заглянула на рынок, где в детстве будущий голеадор продавал фрукты, на его первой футбольной площадке с песком, узнала, на что он потратил первую зарплату и опасно ли жить в фавелах. А еще болельщики, наконец, узнают, почему из отпуска Ари всегда возвращается с лишним весом…

Премьерный показ шоу «Дома легионеров», героем которого станет форвард сборной России и клуба «Краснодар» Ари, состоится на «Матч ТВ» 15 марта в 16:50.