Конор Макгрегор сообщил о смерти своей тети от коронавируса

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор рассказал о том, что его тетя умерла от новой коронавирусной инфекции.

Об этом пишет Sport24.ru. «Я сидел, готовился к прямому эфиру, когда мне позвонили и сказали, что моя любимая тетя Энн скончалась. Жизнь для меня остановилась», – сообщил боец в своем Instagram. Он призвал своих подписчиков соблюдать меры предосторожности, чтобы не допустить распространение заболевания, и по возможности избегать рукопожатий.

О первом случае смерти от COVID-19 в Ирландии «РИА Новости» сообщило 11 марта. В настоящий момент число заболевших коронавирусом в стране составляет 90 человек. По данным Университета Джонса Хопкинса, скончался по-прежнему один человек.