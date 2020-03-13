Арестованный за поддельный паспорт Роналдиньо подружился с зеками

Удивительная история, приключившаяся с 39-летним футболистом в Парагвае, продолжает обрастать подробностями.

Пару дней назад Роналдиньо и его брату Роберто де Ассис Морейра предъявили обвинение в использовании поддельных паспортов в аэропорту Асунсьона. Зачем им понадобилось использовать загранпаспорта (к тому же левые), не очень понятно: граница Бразилии с Парагваем открыта, и въехать можно было по внутреннему бразильскому документу.

Сами задержанные уверяют, что паспорта с парагвайским гражданством достались им в подарок от влиятельных друзей, и они были уверены, что проблем с законом не возникнет. Однако парагвайская полиция поместила Роналдиньо в СИЗО, где он может провести полгода. Подозревают, что спортсмен собирался провести переговоры с бизнесменами, которые занимаются отмыванием денег. Он и до этого имел проблемы с законом: в частности, футболиста обвиняли в неуплате налогов.

Министр юстиции Бразилии уже обратился с официальной просьбой к властям Парагвая отпустить легенду мирового спорта на родину, однако те остаются непреклонны: закон один для всех, и если преступление было совершено на территории Парагвая, то и судить нарушителя будут по местным законам.

Сам футболист уже обжился на зоне и подружился с другими заключенными. В Сети появились фото, сделанные одним из сокамерников Роналдиньо, на которых спортсмен мило беседует с рецидивистами и наркоторговцами, обнимается, делает селфи и оставляет автографы на их одежде.

Рональдино в тюрьме / Youtube

По словам зеков, футболист ведет себя очень просто, общается со всеми на равных и совершенно не переживает по поводу своего заключения. На фото он улыбается и выглядит вполне довольным. Роналдиньо уверен, что не получит серьезного наказания за свой проступок. Скорее всего он напишет о тюремном опыте автобиографическую книгу и хорошо на ней заработает.