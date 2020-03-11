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Лондонский "Арсенал" посажен на карантин из-за контакта с хозяином "Олимпиакоса"

Общество - Спорт
14:19, 11 марта 2020

Матч лондонского «Арсенала» с «Манчестер Сити» в рамках АПЛ отменен в связи с тем, что игроки отправлены на карантин.

Как сообщается на сайте «Арсенала», после матча Лиги Европы с «Олимпиакосом», который состоялся 27 февраля, несколько игроков лондонского клуба контактировали с владельцем греческого клуба Евангелосом Маринакисом, у которого выявлен коронавирус.

«Мы строго следуем правительственным рекомендациям, которые предписывают всем, кто вступает в тесный контакт с носителем вируса, самоизоляцию в течение 14 дней с момента последнего контакта», – говорится в сообщении «Арсенала». 

Отмечается, что билеты на матч будут действительны в день, когда игра с «Манчестер Сити» состоится. Лондонский клуб пожелал Маринакису скорейшего выздоровления.

По данным центра медицинских исследований Университета Джона Хопкинса (Johns Hopkins CSSE), число зараженных коронавирусом в Великобритании в настоящий момент составляет 382 человека, число летальных исходов достигло шести. В Греции COVID-19 зафиксирован у 89 человек.

Теги: #"Уханьский" коронавирус

Рубрика: Спорт

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