Александр Логинов отказался от участия в масс-старте в Чехии из-за недомогания

Российский биатлонист Александр Логинов снялся с общего старта на этапе Кубка мира из-за плохого самочувствия.

Об этом сообщил старший тренер мужской команды Сергей Белозеров. «Саша почувствовал недомогание, врач рекомендовал не стартовать», – цитирует его ТАСС.

Масс-старт в чешском Нове-Место состоится в 15:45 по московскому времени. Он завершит соревновательную программу этапа Кубка мира.

Логинов, завоевавший в феврале первое в карьере золото ЧМ, оказался на 65-м месте в спринте в Нове-Место 6 марта. Этот результат стал худшим для спортсмена с января 2018-го.

Напомним, 22 февраля, накануне масс-старта в Антхольце, итальянская полиция обыскала гостиничный номер Логинова, после чего биатлонист принял решение пропустить гонку. В отношении спортсмена и его личного тренера Александра Касперовича было открыто уголовное дело в связи с предполагаемым допинговым нарушением.