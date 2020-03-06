В 30 лет стало страшно! Александр Самедов в программе "Жизнь после спорта"

Героем очередного выпуска документального цикла «Жизнь после спорта» станет чемпион России по футболу, 5-кратный обладатель Кубка страны, победитель Суперкубка России и четвертьфиналист чемпионата мира-2018 Александр Самедов. В программе рассказана история простого пацана из столичного района Бирюлево, путем проб и ошибок добравшегося до самых вершин. Премьера намечена на «Матч ТВ» 6 марта в 17:55 по московскому времени.

Документальный цикл «Жизнь после спорта» рассказывает о легендарных спортсменах, которые, завершив карьеру, пытаются найти себя в новой жизни. Ни для кого не секрет, что многие из них сталкиваются с большими трудностями. В мире, где нет бесконечных тренировок, погони за высокими результатами и постоянных партнеров по команде рядом, они зачастую теряют себя и впервые остаются один на один с собой.

В эпизоде об Александре Самедове зрители узнают о том, где закалялся характер будущего игрока основы сборной России. Чему он радуется и огорчается, чем гордится. Всего один показательный момент: Самедов никогда не прогуливал тренировки, потому что получал от них кайф. В программе есть эксклюзивные кадры 13-летнего Саши, «зажигающего» в форме московского «Спартака». Он расскажет, какие вещественные дивиденды получал от поддерживавшего в любых обстоятельствах отца, работавшего простым водителем, как будучи мальчишкой подавал мячи футболистам во время знаменательных игр «Спартака» в еврокубках против «Реала» и «Интера». Как провел первый официальный матч за основу «красно-белых», а по иронии судьбы в этой игре завершил карьеру Станислав Черчесов. Судьба сведет их снова уже спустя 15 лет. Самедов откровенно поведает, почему считает 3 первых года, проведенных в «Локомотиве» патовыми, кто помогал ему бороться с депрессией и где обрел второе дыхание. В съемках приняла участие супруга футболиста — Юлия, на протяжении почти 20 лет являющаяся его опорой и подмогой. Вместе они открыли 6 лет назад семейное кафе в Сокольниках, по которому Самедов проведет экскурсию. Конечно, не обойдется без воспоминаний о домашнем чемпионате мира-2018, безграничном доверии главного тренера, тяжелым расставании со «Спартаком» и прощальном письме в адрес болельщиков. В чем нашел утешение экс-полузащитник и какой эпизод изменил его до неузнаваемости? Ответы на эти и многие другие вопросы в новом выпуске из цикла «Жизнь после спорта».

Александр Самедов: «Жалею ли я о каких-то решениях, принятых во время карьеры? Наверное, да. В те моменты, когда я переходил из одного клуба в другой. Обычно на руках имелось 2-3 предложения, так что выбор был всегда. И потом я не раз возвращался к тому, что сделал неверный выбор. Например, в 2012 году я очень не хотел возвращаться в «Локомотив». Мне все нравилось в «Динамо», но обстоятельства сложились так, что все игроки из той классной команды разбежались. Был момент, когда приглашали к себе два испанских клуба. Это сейчас я понимаю, что надо было попробовать свои силы за границей. У меня могло получиться! Сегодняшняя голова Самедова посоветовала бы Самедову-футболисту делать все немного иначе».

Премьера выпуска из документального цикла «Жизнь после спорта», посвященного Александру Самедову, состоится на «Матч ТВ» 6 марта в 17:55.