"Матч! Страна" покажет финал Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин

С 13 по 22 марта в России пройдет финал Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин. Два этапа (в Свердловской области и Пермском крае) объединены в так называемый Русский тур «Синяя птица», по итогам которого будут вручены главные награды сезона Кубка мира — Большой хрустальный глобус и Кубок наций. Соревнования в полном объеме покажут канал «Матч! Страна».

По предварительным подсчетам, в Россию приедут около 50 ведущих летающих лыжниц из Австрии, Германии, Чехии, Венгрии, Франции, Японии, Китая, Румынии, Финляндии, Польши, Южной Кореи, Франции, Словении, Норвегии, США и Казахстана. Болельщики смогут увидеть в деле олимпийских чемпионок и чемпионок мира, включая главных претенденток на Кубок мира: австриек Кьяру Хельцль и Еву Пинкельниг, а также знаменитую норвежку Марен Лундбю. Сборная России выставит сильнейший состав, в котором будут как лидеры прошлых лет в лице Ирины Аввакумовой и Софьи Тихоновой, так и новые звезды — свежеиспеченная чемпионка страны Лидия Яковлева и победительница юношеской Олимпиады-2020 Анна Шпынева. 14-15 марта девушки будут состязаться на трамплине в Нижнем Тагиле, а затем участницы переедут в Пермь, где их ждёт гала-вечер в Пермском театре оперы и балета, а 21-22 марта Кубок мира завершится в Чайковском. В рамках Русского тура будет вестись отдельный подсчет очков. Это своеобразный аналог мужского «Турне четырех трамплинов». Победительница получит специальный приз — трофей «Синяя птица», созданный уральскими мастерами на основе образов древней культуры. В прошлом году его обладательницей стала немка Юлиане Зайфарт, выигравшая три старта из четырех. Кроме того, 21-22 марта Чайковский примет еще и финальный этап Континентального Кубка среди мужчин, на который уже заявились спортсмены из 8 стран.

Финал Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин можно будет также увидеть на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru, а также в приложении «МАТЧ!».