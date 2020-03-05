Российскую 19-летнюю каратистку дисквалифицировали за допинг на два года

Чемпионку России по карате Лию Завгарову дисквалифицировали на два года в связи с нарушением антидопинговых правил.

Об этом заявлении пресс-службы Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщает «Интерфакс».

Завгарова является чемпионкой России 2019 года.

Отмечается, что в пробе 19-летней спортсменки обнаружен запрещенный препарат. Наказание вступило в силу 5 декабря 2019 года.

Ранее Sobesednik.ru писал, что в январе РУСАДА проверило на допинг почти 680 российских спортсменов.

Напомним, в декабре прошлого года исполком WADA лишил РУСАДА статуса соответствия. РФ на четыре года отстранили от Олимпиад и чемпионатов мира, а российские спортсмены лишены права выступать на международных соревнованиях под национальным флагом.