Матч дружбы: жеребьевка УЕФА свела Россию и Турцию на одном поле

Итоги жеребьевки в новом сезоне Лиги наций мы попросили прокомментировать бывшего генерального секретаря РФС Анатолия Воробьева.

Напомним, в новом турнире, который заменил собой череду товарищеских матчей, Россия сыграет против Сербии, Венгрии и Турции, с которой наша страна переживает очередной кризис политических отношений из-за событий в Сирии.

По сложившийся практике УЕФА специально разводит конфликтующие страны на этапе жеребьевки, чтобы они и их болельщики не встретились на одном стадионе.

– Полагаю, что сейчас нет оснований для серьезного вердикта о разводе. Это происходит тогда, когда конфликт имеет какие-то более глубокие корни. В данном случае отношения с Турцией у нас достаточно переменчивы. Были и более печальные времена при сбитом самолете. До этого, наоборот, были более дружественные. Насколько я понимаю, на днях президенты будут встречаться, и вектор может снова измениться к началу Лиги наций. В УЕФА, как и в ФИФА, политическое чутье очень развито, и все подобные вещи они стараются определить заранее.

По словам Анатолия Воробьева, в футболе и так много стран, в отношении которых при жеребьевке нужен особый подход.

– В УЕФА и так есть головная боль. Им надо разводить Армениею с Азербайджаном, Косово с Сербией, Украину с Россией. Этих случаев не так много, их можно пересчитать по пальцам на руке фрезеровщика, но они и так осложняют жизнь. Не надо множить сущности без достаточных оснований.

Какие ещё страны разводит УЕФА: