Главная ошибка Шараповой

Анна Дмитриева рассказала о том, что повлияло на решение самой звездной российской теннисистки завершить карьеру.

Когда Мария объявила о конце карьеры, спортивный мир не вскрикнул так громко, как она умела это делать на корте. После возвращения из мельдониевой дисквалификации Шарповой так и не удалось перезапуститься.

Последние несколько лет она играла не в самых больших турнирах, занимая не самые высокие места, а в Россию и вовсе приехала только однажды – на Кубок Кремля – 2017, где ей нужно было заработать немного очков для личного рейтинга. Это совпало с выходом ее автобиографической книги «Неугомонная», которую надо было продвигать. Не совсем понятно, какая причина была главной – Мария проиграла в первом же круге.

Кажется, что по-настоящему Шарапова закончила карьеру еще тогда – весной 2016-го, когда анонсировала срочную пресс-конференцию, на которой рассказала о том, что в ее анализах нашли следы мельдония.

– Тогда я просто не могла себе представить, что будет такой поворот событий, – рассказывает советская теннисистка и комментатор Анна Дмитриева. – Вспоминая ту пресс-конференцию, я думаю, что она все-таки поторопилась. Она поступила честно и открыто, думая, что это будет для нее каким-то извинением перед всеми за случайную ошибку. А получилось как раз наоборот. Большинство людей отказывались от того, что они принимали этот мельдоний, и говорили, что это все было давным-давно. В тот момент еще никем не было до конца опробовано, как долго он держится в организме, и они не получили никаких наказаний. В то время как Шарапова получила по полной программе. Считаю, что это был показательный суд и не совсем справедливый. Она была в том возрасте, когда нужно стараться удержать свою форму, но именно в этот момент произошла дисквалификация.

Цифра

325 млн долларов заработала Мария Шарапова за всю карьеру. 39 млн из них – призовыми, остальное – за счет спонсоров и бизнеса.

Чем дальше заняться?

Бизнесом. У Марии свой кондитерский бренд. Недавно она закончила ускоренные курсы в Гарвардском университете по направлению «экономика и бизнес».

Искусством. С недавних пор Мария увлеклась мировым искусством. Выходец из британской элиты и новый бойфренд Марии Александр Гилкс – профессиональный галерист.

Семьей. 8-й роман теннисистки – самый открытый. Недавно пара рассказала о помолвке. А в конце прошлого года Мария даже заговорила о беременности. «Если я забеременею, то потрачу на это все свое время и не вернусь в теннис», – сказала Мария американским СМИ. Теперь-то уж точно ничто не мешает.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №08-2020 под заголовком «Главная ошибка Шараповой».