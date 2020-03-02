Эксперт объяснил отсутствие побед у Сотниковой после золотой Олимпиады

Аделина Сотникова – наша первая чемпионка в олимпийском одиночном фигурном катании – официально завершила карьеру. После триумфального турнира в Сочи-2014 ей так и не удалось снова подняться на вершину.

– Олимпийские игры — это всё-таки особое соревнование, не похожее на другие, – рассказывает Валерий Мешков, советский фигурист и тренер. – Я сам выступал, знаю, насколько там все непредсказуемо. Человек может все время быть в тени, идти четвертым-пятым – и вдруг стать чемпионом. Все очень сильно переживают — многих подводит психология. Кореянка — соперница Сотниковой, которая была фавориткой, допустила маленькую ошибку, а Аделина ещё перед ней откатала чисто — настоящее олимпийское везение. Сейчас уже уровень очень сильно повысился, фаворитки редко сдают свои позиции.

На играх в Сочи перед личным зачетом в женском одиночном катании российские болельщики возлагали основные надежды на Юлию Липницкую, однако та упала во время проката.

По мнению ряда экспертов и спортсменов, судейство итоговых результатов не было объективным. Критики указывали, что судей — представителей США и Южной Кореи – в произвольной программе заменили граждане Украины и России (в частности, Алла Шеховцова, супруга гендиректора Федерации фигурного катания России Валентина Писеева). Петиция против победы Аделины Сотниковой набрала на сайте Change.org более 2 миллионов подписей.

Золотой прокат Аделины Сотниковой и гневные комментарии под ним:

На чемпионате мира 2014 года Сотникова не выступала. Она собиралась участвовать в этапах серии Гран-при по фигурному катанию, но получила травму ноги. Также фигуристка не смогла выступить в чемпионате России-2015 и в чемпионате Европы-2015.