Аделина Сотникова ушла из спорта из-за шоу Навки

Аделина Сотникова, объявившая о завершении спортивной карьеры в фигурном катании, рассказала, что сделала это из-за травмы позвоночника.

По словам спортсменки, недавно врачам пришлось установить шесть титановых шурупов в ее позвоночник. Похожая операция была у Евгения Плющенко, который из-за боли в спине был вынужден сняться с проката на Олимпийских играх в Сочи. Кстати, через несколько лет именно Плющенко формально стал новым тренером Сотниковой. Аделина ушла от Елены Буяновой и стала спортсменом системы Академии Плющенко.

Однако травму она заработала в другом месте. По словам фигуристки, впервые боль в спине она почувствовала летом 2019 года. Как раз в это время Сотникова ездила по городам России и мира в качестве участницы шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила» (три дня команда провела в Турции). Для этого ей пришлось выучить новые элементы, причем из нового для себя парного фигурного катания.

В этом эпизоде — особая гордость спортсменки, один из самых непростых элементов.

В инстаграме напротив него радостная подпись партнера – Алексея Рогонова: «Вставили в программу двойной выброс! Выучили выброс риттбергер буквально за 3 тренировки. Аделина молодец! Ничего не боится. Сразу чувствуется Чемпионский характер! Усложняем контент!»

«Работаем дальше. Спасибо вам за подсказки», – отвечала Аделина у себя в инстаграм.

– Травму позвоночника нельзя назвать типичной травмой для фигуриста, но такое бывает при очень больших нагрузках, – объясняет советский фигурист и тренер Валерий Мешков. – Приземление на одну ногу, не со своего прыжка, а после того, как тебя подбрасывают – это очень не просто для суставов. У кого-то позвоночник, у кого-то колени «садятся». Особенно если в молодом возрасте что-то травмируется, потом это скорее всего проявится. Обычно фигуристы, которые хотят поберечь себя, переходят в танцы на льду – это как бы третья категория сложности. В парном катании нужно больше выкладываться физически.