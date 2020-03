Российскому бойцу UFC грозит штраф за демонстрацию среднего пальца

Зрители остались недовольны продолжительностью первого раунда в боях UFC, прошедших в американском городе Норфолке, пишет РБК.

На ринге встретились молдавский боец Ион Куцелабой и российский спортсмен Магомед Анклаев. Уже в начале первого раунда поединок закончился техническим поражением представителя Молдовы. Анклаев нанес серию ударов ногой в голову своему сопернику и судья решил остановить бой.

В ответ на свист со стороны публики Анклаев показал зрителям средний палец дважды. Первый раз в октагоне, а второй — на пути в раздевалку. Теперь за эту выходку ему грозит большой денежный штраф.

#UFCNorfolk The truth is Ankalaev got robbed pic.twitter.com/2bbUgQxihx