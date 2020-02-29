Велогонщица Войнова взяла серебро на чемпионате мира, несмотря на анемию

Российская велогонщица Анастасия Войнова на чемпионате мира по велоспорту в Берлине заняла второе место в своей категории.

Обогнать российскую спортсменку ближе к финишу удалось немке Эмме Хинце, а бронзу взяла представительница Гонконга Лэй Вайси. Для сборной России этот приз стал первым. Сейчас команда находится на 13 месте в общем медальном зачете. Лидером пока числятся Нидерланды с четырьмя золотыми медалями и одной бронзой.

Войнова в комментарии «РИА Новости» отметила, что ее участие в соревнованиях было под вопросом. «В начале января меня госпитализировали, и за шесть недель до чемпионата мира я начала подготовку с анемией. Мой обычный гемоглобин 140, я начала подготовку с гемоглобином 90», — пояснила велогонщица.