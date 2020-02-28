Российские гимнасты пропустят этапы Кубка мира в США и Японии из-за COVID-2019

Сборная РФ по спортивной гимнастике не поедет на этап Кубка Мира в Милуоки по причине распространения коронавируса.

Об этом на своей странице в Instagram сообщил трехкратный чемпион мира и член российской команды Никита Нагорный, передает ТАСС. «В связи с обострением коронавируса в мире сборная команда России по спортивной гимнастике не примет участие в этапе Кубка мира в США», – указано в посте.

Старший тренер сборной Валентина Родионенко сообщила, что по той же причине россияне отказались участвовать в этапе, который должен состояться 4-5 апреля в Японии.

Этап Кубка мира по спортивной гимнастике в Милуоки, штат Висконсин, пройдет 7 марта. Первый этап состорялся 20-23 февраля в Мельбурне.

Согласно последним данным, в США зафиксировано 60 случаев заболевания. Трое из зараженных вернулись из китайского Уханя, еще 42 являются эвакуированными пассажирами лайнера Diamond Princess. Также известно, что 14 инфицированных недавно покидали США или контактировали с теми, кто совершал поездки в другие страны.