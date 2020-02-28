Ирина Скворцова: Боль не притупляется, она будет до конца дней

Героем очередного выпуска документального цикла «Жизнь после спорта» станет бывшая бобслеистка Ирина Скворцова. В программе будет рассказано о том, как молодая спортсменка мечтала выступить на Олимпиаде-2014 в Сочи, но роковая цепочка событий во время рядовой тренировки поставила крест на ее карьере. Историю нелегкого жизненного пути Скворцовой зрители «Матч ТВ» смогут узнать 29 февраля в 20:55 по московскому времени.

Документальный цикл «Жизнь после спорта» рассказывает о легендарных спортсменах, которые, завершив карьеру, пытаются найти себя в новой жизни. Ни для кого не секрет, что многие из них сталкиваются с большими трудностями. В мире, где нет бесконечных тренировок, погони за высокими результатами и постоянных партнеров по команде рядом, они зачастую теряют себя и впервые остаются один на один с собой.

Ирина Скворцова – настоящий пример несгибаемости человеческого духа. Без преувеличения вся страна осенью 2009 года следила за тревожными новостями из Германии, где совсем молодая спортсменка попала в аварию и надолго оказалась в больнице. Целый месяц она провела в коме. Врачи в один голос говорили, что она никогда не сможет ходить. Но Ирина не сдалась и менее чем через полгода сделала первые шаги. В нашем фильме она вспоминает подробности инцидента и рассказывает, как буквально ухватилась за соломинку, не только сохранив в себе жизненный тонус, но и найдя новую мотивацию. Несмотря на огромное количество операций, число которых уже перевалило за 70, Скворцова не сломалась. По понятным причинам она больше не ставит спортивных целей и вообще далека от спорта. Она никогда не просила пожалеть себя и не собирала деньги на восстановление, отказавшись даже от помощи Президента РФ. Происшествие 10-летней давности навсегда изменило ее: судьба словно отняла одну жизнь и дала другую. И молодая, красивая, улыбчивая девушка проживает ее на все 100 процентов.

Ирина Скворцова: «Человек способен достичь многого, если он верен себе и своим целям. Мы намного сильнее, чем мы думаем! В 21 год я начала жизнь с чистого листа. Я знаю, каково быть на грани. Но сейчас у меня все хорошо. И в будущем будет еще лучше! Никогда не сомневайтесь в себе, каждый день повторяйте: я смогу».

Премьера выпуска из документального цикла «Жизнь после спорта», посвященного Ирине Скворцовой, состоится на «Матч ТВ» 29 февраля в 20:55.