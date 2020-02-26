Мария Шарапова объявила о завершении спортивной карьеры в возрасте 32 лет

Теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении своей спортивной карьеры и рассказала о намерении заняться танцами.

«Теннис – я говорю "Прощай"», – написала спортсменка в своей колонке в издании Vanity Fair. Теннисистка призналась, что физическое состояние, связанное, в частности, с серией травм, не позволяет ей выступать на соревнованиях в прежнем режиме.

По словам Шараповой, она будет скучать по большому теннису, однако в то же время отметила, что уже сейчас радуется предстоящим изменениям — таким, как возможность наслаждаться спокойной обстановкой в семье и свободным графиком, а также уделять время другим увлечениям. «Здравствуй, танцевальный класс!» – написала спортсменка.

«Теннис показал мне мир – и показал, из чего я сделана. Именно так я проверяла себя и измеряла свой рост. И поэтому, что бы я ни выбрала для своей следующей главы, для своей следующей вершины, я все равно буду идти вперед. Я все равно буду карабкаться. Я все равно буду расти», – заверила теннисистка. Она сообщила, что одним из ключей к успеху для нее стало то, что она «никогда не оглядывалась назад и не заглядывала вперед».

Мария Шарапова является победительницей всех турниров Большого шлема. В 2004 году она выиграла Уимблдон, в 2006-м – Открытый чемпионат США, в 2008-м – Открытый чемпионат Австралии, в 2012 и 2014 годах – «Ролан Гаррос». В общей сложности россиянка одержала победу в 36 турнирах.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Мария Шарапова вошла в пул допинг-тестирования Международной федерации тенниса на 2020 год.