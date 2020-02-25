Скандал с Логиновым эксперт объяснил ошибкой Союза биатлонистов России

Чемпионат мира по биатлону принес Александру Логинову не только две медали (золото и бронзу), но и полицейский обыск, допрос и заведение уголовного дела в Италии.

Спортсмен, несколько лет назад отбывавший дисквалификацию из-за нарушения антидопинговых правил, снова попал под подозрение.

Всё из-за его личного тренера — Александра Касперовича, который попал на соревнования по чужой аккредитации. О причинах случившегося корреспондент Sobesednik.ru побеседовал с двукратным олимпийским чемпионом, президентом Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрием Васильевым.

– У национальной федерации (Союз биатлонистов России. – Ред.) есть своя квота по количеству аккредитаций. Решение о том, кому именно эти аккредитации давать, – их прерогатива. Они могут привезти на соревнования, кого заблагорассудится.

– Глава СБР Владимир Драчев, говорит, что федерация не может возить личных тренеров. Для всех не хватит места в команде.

– Личных тренеров, конечно, очень много. Но речь о ведущем биатлонисте – Логинове, который рассчитывал на медали и завоевал их в итоге. Можно было бы заменить одного человека в команде и взять Касперовича – ничего страшного бы не произошло. Его надо было брать в команду в первую очередь. Александр (Логинов. – Ред.) очень хотел, чтобы его личный тренер присутствовал. Ему нужна его помощь, он очень уверенно себя чувствует психологически при нем. Союз биатлонистов России допустил ошибку.

– Сам Александр Касперович говорит, что нет ничего страшного в том, чтобы пройти по чужой аккредитации. Это обычное дело?

– Такая практика существует: тренеры занимаются взаимовыручкой, помогают друг другу при необходимости. Тем более такая необходимость существовала. Так или иначе, реакция на это последовала неадекватная. Кажется, только ждали повода, чтобы привлечь полицию. Это за уши притянутая ситуация.