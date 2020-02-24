Ковальчук перешел из "Монреаля" в "Вашингтон", сменив третий клуб НХЛ в сезоне

Хоккеист Илья Ковальчук присоединился к «Вашингтон Кэпиталз», сделав его таким образом самым «русским» клубом НХЛ.

Как сообщается на сайте «Вашингтона», переход Ковальчука состоялся в результате обмена. «Монреаль» получит в НХЛ право выбора в третьем раунде драфта этого года, при этом канадский клуб будет выплачивать половину зарплаты россиянина.

Теперь в состав «Вашингтона» входит пятеро российских игроков, отмечает «Интерфакс». Это нападающие Илья Ковальчук, Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, а также защитник Дмитрий Орлов и вратарь Илья Самсонов.

«Кэпиталз» стал третьим клубом в сезоне для 36-летнего хоккеиста. В ноябре прошлого года Ковальчук покинул «Лос-Анджелес», а затем перешел в «Монреаль», в составе которого забросил шесть шайб и осуществил семь голевых передач. До этого россиянин выступал за «Атланту» и «Нью-Джерси». Всего в НХЛ Илья Ковальчук провел 919 матчей, реализовав 442 гола и сделав 430 результативных передач.