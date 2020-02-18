Устюгов всё знал еще в 2014-м. Почему молчали остальные?

Биатлонист Евгений Устюгов признан виновным в нарушении антидопинговых правил и лишен золота домашней Олимпиады-2014. Корреспондент «Собеседника» вспоминает, как заканчивал карьеру спортсмен, из-за которого наша команда переместилась с первого на третье место в медальном зачете Сочи-2014.

Через два месяца после Олимпиады он не ушел, а просто сбежал из спорта. Тогда, в апреле, на «Гонке чемпионов» – показательно-развлекательном прокате в центре Москвы, не все пошло по сценарию. Главной звездой должна была стать норвежская легенда Тура Бергер, которая готовилась объявить здесь о конце карьеры, но неожиданно для всех это сделал еще и чемпион Сочи Устюгов.

В это время 28-летний Устюгов говорил со сцены о том, что пора дать дорогу молодым. Более вменяемого аргумента он так и не привел.

Подробные комментарии мы услышали сейчас, спустя шесть лет, от ВАДА.

Устюгов уже тогда все знал – судя по данным московской антидопинговой лаборатории, нарушение было зафиксировано в 2013 году.

В 2018 году в разговоре с другом Иваном Черезовым Евгений как от огня шарахнулся от предложения вернуться в спорт. Еще бы! В описании препарата оксандролон, который нашли в анализах Устюгова, особенно горько читать первую строчку: «Анаболический стероид для системного применения». Продолжительность курса – два месяца. Дисквалификация за применение – два года (но такое на упаковке не пишут).

Вместе с Устюговым медали потеряли еще трое биатлонистов золотоносной эстафеты.

В том числе Антон Шипулин, который в статусе олимпийского чемпиона успел выиграть депутатские выборы в Госдуму. Но никто из них виновнику не высказал свое фе. «Устюгов всегда был для меня примером, я ему верю», – вздыхает Дмитрий Малышко.

А если бы они узнали о допинге Устюгова до старта, тоже бы смолчали? Ведь «это Женя, Женя хороший». Так, может, их потому и ловят на тестостероновых препаратах? Мужских гормонов явно не хватает.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №06-2020 под заголовком «Устюгов опустил сборную России».