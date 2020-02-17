Президент "Сочи" заявил, что совет директоров "Зенита" одобрил переход Кокорина

Футбольный клуб «Сочи» официально объявил о переходе в свой состав нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

Об этом сообщается на официальной странице клуба в социальной сети «ВКонтакте», передает «Чемпионат».

Отмечается, что 28-летний футболист присоединился к команде на правах аренды до конца текущего сезона. Президент «Сочи» Борис Ротенберг –старший объявил, что совет директоров «Зенита» одобрил трансферное соглашение.

Напомним, 21 января ФК «Сочи» объявил о переходе Александра Кокорина, однако позже эту информацию опроверг агент футболиста. Вскоре о сделке сообщил гендиректор «Зенита» Александр Медведев. Затем стало известно, что форвард отказался от перехода и попал в «Зенит-2». В четверг, 13 февраля, агент Кокорина подтвердил трансфер.