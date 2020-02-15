Биатлонистке Слепцовой аннулируют все результаты с 2013 года

Все результаты биатлонистки Светланы Слепцовой с 22 марта 2013 года будут аннулированы. Российская спортсменка отстранена от соревнований из-за употребления допинга, пишет «Спорт-экспресс».

Мотивировка, в связи с которой было принято такое решение, будет озвучена Международным союзом биатлонистов сегодня.

Разбирательство, в котором Слепцову подозревали в нарушении антидопинговых норм, было начато еще в 2018 году. Вместе с ней по делу проходили еще три спортсмена.

Закончила спортивную карьеру Светлана Слепцова в 2017 году, в апреле 2018 года она родила сына. Сейчас экс-спортсменке 33 года.