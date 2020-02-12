Где "зависла" дань за Головина – и другие мутные трансферы

Как выяснилось, футбольная школа в кузбасском Калтане, воспитавшая Александра Головина, не получила ни рубля за его переход из ЦСКА в «Монако». Из суммы в 30 млн евро отечественному детскому футболу пока не досталось ничего. Между тем российские спортивные детско-юношеские школы (СДЮШ) не в первый раз остаются без законных выплат.

Согласно регламенту, спортивным клубам, где играл футболист с 12 до 23 лет, полагается бонус. Он составляет 5% от суммы, которую каждая новая команда выкладывает за покупку игрока.

Ситуацию с Головиным футбольное начальство объяснило бюрократическими сложностями. Пока что деньги (16 миллионов рублей) зависли в РФС. А ведь на них можно было построить не одно новое поле.

Таких денег в СДЮШ Калтана никогда не видели. Самое большое вливание, судя по порталу госзакупок, — ремонт помещений второго этажа. Перед Чемпионатом мира по футболу Администрация Калтанского округа выделила на это 2,5 миллиона рублей.

Школы в России часто «пролетают» мимо законных выплат. Но в основном из-за того, что сделки по переходу футболиста из клуба в клуб могут оформляться по «серым» схемам.

Иван Новосельцев

«Ростов» — «Зенит»

В 2016 году из «Ростова» в «Зенит» перешел игрок сборной России Иван Новосельцев. Как подтвердил исполнительный директор Российской премьер-лиги Сергей Чебан, сумма составила всего восемь миллионов рублей. О таких ценах в футболе уже давно не слышали.

Последний клуб, за который играл Иван — «Торпедо», получил только 98 тысяч рублей. Самарской школе «Крылья Советов» полагалось около 70 тысяч, но там решили их даже не добиваться: «Зенит» придрался к отчетности, и дело сошло на нет.

Иван Новосельцев. Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Ибрагим Цаллагов

«Зенит» — «Сочи»

Этой зимой Цаллагов перешел туда, где потеплее — в ФК «Сочи». Международный сайт transfermarkt.de оценивает футболиста в три миллиона евро, однако переход состоялся только за 800 тысяч евро.

Футбольная школа во Владикавказе, где футболист играл с 9 до 18 лет, может рассчитывать примерно на 16 тысяч евро (1,1 миллион рублей). А если бы игрока оформили за три миллиона, детский футбол в Осетии получил бы 60 тысяч евро (4 миллиона рублей).

Ибрагим Цаллагов. Фото: Александр Кулебякин / Global Look Press

Алексей Сутормин

«Оренбург» — «Рубин»

Самой темной сделкой русского футбола считается переход молодого Алексея Сутормина из «Оренбурга» в «Рубин», а потом сразу — в «Зенит». Документами подтверждается, что игрок перешел в казанский клуб всего за 50 тысяч рублей.

Четыре школы — «Строгино», «Волгарь», «Крылатское» и «Химки» — получили из этой суммы от 563 до 323 рублей. Тренеру на один обед хватит.

Алексей Сутормин. Фото: Максим Константинов / Global Look Press

По словам футбольного менеджера Юрия Белоуса, бывшего директора ФК «Москва» и ФК «Ростов», российские футболисты не могут стоить мало, особенно на внутреннем рынке:

— Наоборот, молодых ребят водят из клуба в клуб и ищут, где предложат побольше. Российским игрокам переплачивают из-за лимита на легионеров. Чтобы взять футболиста с российским паспортом, ему надо очень хорошо предложить.