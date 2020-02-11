Тягачев оценил роль подарка Усманова в снятии с России допинговых претензий

Накануне стало известно, что бизнесмен (и президент Международной федерации фехтования) Алишер Усманов передал Олимпийскому музею оригиналы манифеста, написанного основателем современного олимпийского движения Пьером де Кубертеном в 1889 году с призывом возродить Олимпийские игры.

Ранее сообщалось, что оригинал документа был приобретен на аукционе неизвестным покупателем за 8,8 миллиона долларов.

Бывший президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев рассказал, как оригинал манифеста о создании Олимпийских игр, подаренный российским бизнесменом музею Международного олимпийского комитета (МОК), может помочь России в снятии допинговых претензий.

— Те документы, который передал Алишер Усманов, действительно бесценны, — рассказал Sobesednik.ru бывший президент ОКР Леонид Тягачев. — При прошлых президентах МОК — Жаке Рогге, Хуане Самаранче — мы не знали о том, что есть такая проблема, что главный документ о создании Игр находится в чьих-то частных руках. Может, это и обсуждали на закрытых встречах, но в общественное поле такой вопрос не выносился.

Я знаю Алишера Усманова много десятилетий, как и Томаса Баха. Мне приятно, что при них произошло такое пополнение музея, — говорит Леонид Тягачев.

По его словам, передача оригинала манифеста станет плюсом для России в борьбе за снятие допинговых претензий:

— Для умных людей в руководстве МОК это станет показателем, — уверен Тягачев. — [Это будет] очередной повод задуматься, сколько Россия делает для олимпийского движения.