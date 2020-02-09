Гимнастка Солдатова призналась, что почти три года борется с булимией

Российская спортсменка, четырехкратная чемпионка мира Александра Солдатова проходит очередной курс лечения от булимии.

«История длится на протяжении двух лет. У меня есть свой недуг, и мне очень тяжело об этом говорить», – призналась гимнастка в интервью ТАСС. Она пояснила, что долгое время скрывала свою болезнь и пыталась справиться с ней сама, однако безуспешно.

Солдатова выразила благодарность своему тренеру Анне Дьяченко и главе Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирине Винер-Усмановой, которые активно поддерживали девушку с тех пор, как она два года назад рассказала о том, что ей нужна помощь. «Это действительно страшная болезнь», – отметила спортсменка.

По словам гимнастки, она «очень долго собиралась с мыслями», чтобы раскрыть причины своего плохого состояния. «Главное – рассказать об этом», – подчеркнула Солдатова, обращаясь к тем, кто страдает булимией.

Также спортсменка призналась, что у нее были серьезные проблемы со сном. По ее словам, она долгое время спала не более четырех часов в сутки, а иногда не могла заснуть и вовсе.

Она сообщила, что благодаря правильному профессиональному лечению ее состояние намного улучшилось, однако после того, как интенсивные тренировки возобновились, ей опять стало хуже. В результате было решено, что спортсменке нужно серьезно заняться своим здоровьем. Сейчас Александра Солдатова проходит очередной курс лечения.

Напомним, ранее в интернете появилась информация о госпитализации гимнастки якобы после попытки суицида. Позже в НИИ Склифосовского рассказали, что Солдатова находится в больнице, посещать ее пока нельзя. Анна Дьяченко, а затем сама гимнастка выступили с заявлениями, опровергнув информацию о том, что спортсменка пыталась покончить с собой.

Сообщалось также, что после обследования у девушки диагностировали булимию – нервное расстройство, при котором больной постоянно испытывает голод и, как следствие, переедает, при этом проявляя чрезмерную озабоченность контролем массы тела.

Накануне, 8 февраля, Ирина Винер-Усманова сообщила, что гимнастка практически решила проблемы со здоровьем и в ближайшее время начнет тренироваться.

Александра Солдатова не была включена в состав национальной команды на сентябрьский чемпионат мира в Баку и пропустила февральский Гран-при в Москве, где выступит только на сегодняшнем гала-концерте.