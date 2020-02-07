Александра Солдатова находится в больнице в состоянии средней степени тяжести

Гимнастка Александра Солдатова остается в НИИ Склифосовского после опровержения информации о попытке самоубийства.

Как пишет «РИА Новости», в данный момент четырехкратная чемпионка мира находится в психосоматическом отделении больницы в состоянии средней тяжести. «Посещений не бывает, только передача и беседы с врачом», – рассказали в медучреждении.

Накануне, 6 февраля, сообщалось, что 21-летняя спортсменка была госпитализирована после попытки покончить с собой. Позже сама Солдатова, а также ее тренер Анна Дьяченко опровергли эту информацию. «Тут пишут такой кошмар – вены, порезалась. Со мной все прекрасно, я жива и здорова, буду на Гран-при, буду выступать в гала-концерте, сейчас поеду на тренировку», – приводит агентство «Москва» слова Солдатовой. Спортсменка также опубликовала видео в своем Instagram, где рассказала, что «за два дня пережила моральный ужас и шок».

(Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств — прим. Sobesednik.ru.)

Знакомый с ситуацией источник сообщил агентству, что показательный номер Александры Солдатовой продолжает числиться в программе гала-концерта в рамках Гран-при Москвы, который пройдет с 7 по 9 февраля.

Ранее Солдатова пропустила сентябрьский чемпионат мира – 2019 в Баку, перед этим гимнастка потеряла сознание на этапе Кубка вызова в Португалии и не смогла завершить выступление на турнире.