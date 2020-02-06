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В Москве идет проверка после госпитализации гимнастки Александры Солдатовой

Общество - Спорт
17:14, 06 февраля 2020

Российская гимнастка, трехкратная чемпионка мира Александра Солдатова попала в больницу после попытки окончить с собой.

Об этом пишет агентство «Москва» со ссылкой на источник в оперативных службах. Сообщается, что 21-летняя спортсменка была доставлена в больницу накануне, 5 февраля, с телесными повреждениями «в связи с суицидальной попыткой». Также отмечается, что у девушки диагностирована булимия.

«На данный момент пациентка опросу не подлежит и обстоятельства получения травм не сообщает», – рассказал собеседник агентства. По факту произошедшего ведется проверка.

(Согласно подпункту «В» части 5-й статьи 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» запрещается распространение информации о способах совершения самоубийств — прим. Sobesednik.ru.)

По данным ТАСС, гимнастка находится в московском НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Сейчас врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное. 

Олимпийский комитет России (ОКР) пожелал Александре Солдатовой здоровья, пишет «РИА Новости» со ссыкой на Twitter организации. «Мы желаем спортсменке скорейшего выздоровления и возвращения на ковер. Саша, Россия с тобой», – говорится в сообщении. Подчеркивается, что в ОКР не будут комментировать появившиеся в СМИ сообщения о причинах госпитализации спортсменки до появления официальной информации о ее здоровье.

Александра Солдатова является трехкратной чемпионкой мира в командном зачете, чемпионкой мира в упражнении с лентой, трехкратной чемпионкой Европы в командном зачете, а также чемпионкой России в индивидуальном многоборье.

Рубрика: Спорт

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