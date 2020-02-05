"Балтика" намерена взять Кокорина в аренду на полгода

Председатель совета директоров калининградского футбольного клуба «Балтика» Александр Шендерюк-Жидков подтвердил информацию о предложении контракта, сделанном Александру Кокорину. Также с предложением выступил ФК «Рубин», пишет РБК со ссылкой на собеседника из казанского клуба и окружение футболиста.

Ранее Кокорин отказался переходить в клуб «Сочи», в результате чего «Зенит» отправил его во вторую команду. Сейчас «Рубин» ожидает разрешения этой ситуации. Сообщается, что переговоры руководства клуба с нападающим ведутся напрямую.

Александр Шендерюк-Жидков рассчитывает, что Кокорин сделает выбор в пользу «Балтики», поскольку там играет его близкий друг Алан Чочиев.

«Чемпионат» уточняет, что «Балтика» предлагает Кокорину поиграть у них «в аренде» в течение шести месяцев. «Предлагаем Саше поиграть у нас полгода в аренде, на хорошем стадионе, отвлечься от всего, перезагрузиться. Иногда нужно сделать шаг назад, чтобы потом пойти вперёд. Ситуация непонятная, потому что никто не знает, как всё разрешится с “Зенитом” и “Сочи”», — говорит главный тренер.