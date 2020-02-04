Гинер в 90% оценил убыток от монополии на трансляцию матчей

Президент футбольного клуба ЦСКА, предприниматель Евгений Гинер заявил, что российские болельщики должны платить за просмотр трансляций матчей, которым не место на бесплатном телевидении, передает Sports.ru.

Он оценил потенциальный доход от прав на телетрансляцию российского чемпионата в 300 миллионов долларов, отметив, что сейчас «Газпром-медиа» платит за них всего 30 миллионов, то есть в десять раз меньше.

По мнению Гинера, бесплатных трансляций «нет нигде в мире». «Думаю, сейчас пойдут интернетчики закупать, которые дадут другие деньги. У «Газпром-медиа» не было конкуренции, поэтому пришлось соглашаться на то, сколько предложили. А конкуренция должна быть», — уверен бизнесмен.

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Обозреватель «Собеседника» — об идее Евгения Гинера отказаться от бесплатных футбольных трансляций

Он также отметил, что надеется на появление новых инвесторов, «которые войдут после того, что мы с ВЭБ сделали», которые могут выкупить и часть доли госбанка. Также, по его словам, клубу оказывает поддержку предприниматель Алишер Усманов.

При этом он отметил, что у ЦСКА на настоящий момент нет долгов и он занимает «17-е — 18-е место по чистой прибыли за 2018 год».